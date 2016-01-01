أول قرار لرئيس الوزراء العراقي بعد هجوم على مطار بغداد ومقتل 7 أشخاص

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صورة الخبر: رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي

بعد استهداف محيط مطار بغداد ومقتل 7 أشخاص واصابة آخرين، قرر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، فتح تحقيق فوري، ومعرفة الفاعلين، ونيلهم أقسى عقاب، مهما كانت فصائلهم.

أمر الكاظمي بمعاقبة الجهات الأمنية المسؤولة عن الأمر، وأحالها للتحقيق لعدم أدائها مهامها الأمنية على النحو المطلوب.

قال الكاظمي "ستعاقب كل قوة تتقاعس وتسمح بمثل هذه الخروقات الأمنية".

كما أمر بفتح تحقيق فوري بالحادث وملاحقة الجناة مهما كانت انتماءاتهم وارتباطاتهم لينالوا أشد العقوبات.

وشدد الكاظمي على جميع الأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف جهودها الاستخبارية للحد من هذه الجرائم التي تروّع المواطنين، وأكد "عدم السماح لهذه العصابات بأن تصول وتجول وتعبث بالأمن دون أن تنال جزاءها العادل".

من جانبه علق السياسي العراقي وزعيم الائتلاف العراقي الموحد، عمار الحكيم على الهجوم وقال "إن تكرار قصف المنشآت دليل على وجود مخطط لتدمير العراق".

المصدر: elbalad

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