كل ما تريد معرفته عن برنامج الصيدلة الإكلينيكية .. المصروفات وخطوات التقديم



كلية الصيدلة – جامعة القاهرة كلية الصيدلة – جامعة القاهرة

يقبل الكثير من طلاب العام الجامعي الجديد 2020 /2021 للالتحاق ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة – جامعة القاهرة ، حيث يحتوي على مجموعة من البرامج الدراسية المختلفة في مجالات الصيلة، والتي تؤهل الطلاب للحصول على ترخيص المهنة في كافة مجالات الصيدلة، وكذلك تأهيلهم للالتحاق بدرجة الماجيستير ، ويوضح "صدى البلد" الخطوات والأوراق المطلوبة للالتحاق بالبرنامج :-



1- يتم دفع ثمن استمارة الالتحاق بالبرنامج (500 جنيه) لا تسترد وذلك عن طريق خدمة فوري بكود دفع محدد، يتم الحصول على الكود بالدخول على الرابط ثم اختيار "شئون الطلاب" واختيار اسم الخدمة "رسوم تقديم للالتحاق ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية (بكالوريوس)" ثم استكمال البيانات المطلوبة والدفع عن طريق خدمة فوري من خلال الرابط التالي :

https://www.ckes.cu.edu.eg/fop.aspx



2- يتم تقديم الأوراق الآتية:

- صورة شهادة الميلاد

- صورة شخصية حديثة للطالب

- بيان درجات الشهادة الثانوية العامة

- خطاب ترشيح مكتب التنسيق

- ايصال فوري الخاص بدفع تكاليف استمارة الالتحاق

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3- يتم الدخول على رابط التسجيل لتسجيل بيانات الطالب وتحميل صورة من كل الأوراق المطلوبة .4- يتم كتابة الاقرار يدويا من قبل ولي أمر الطالب من خلال الرابط التالي :http://www.pharma.cu.edu.eg/Files/Undergraduate/Clinical/Admission/2021/Declaration_Clinical_2021.pdf5- سوف يتم التواصل مع ولي أمر الطالب عن طريق البريد الإلكتروني بعد وصول الكشوف الرسمية من مكتب التنسيق بأسماء للطلاب المرشحين لدخول كلية الصيدلة بجامعة القاهرة للحضور إلى مقر البرنامج لتقديم أصول الأوراق الخاصة بالطالب واستكمال باقي خطوات الالتحاق المطلوبة.بمنح مجلس الجامعة للخريجين درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي – صيدلة اكلينيكية)طبقا لنظام الساعات المعتمدة ، للحصول على ترخيص المهنة في كافة مجالات الصيدلة كما تؤهل الخريج للتسجيل بدرجة الماجيستير بأي قسم في الكلية .اقرأ أيضا :خبير تربوي: محاربة الفكر المتطرف متوقف على طرق التوعية السليمةوتكون مدة الدراسة 5 سنوات دراسية بواقع (خمس مستويات على عشر فصول دراسية ) طبقا لنظام الساعات المعتمدة ، وسنة تدريب متقدم (امتياز) اضافة إلى 100 ساعة فعلية تدريب ميداني أولي في الصيدليات والمستشفيات الحكومية أو الاهلية ، وتتم خلال الاجازات الصيفية لسنوات الدراسة بعد نهاية المستوى الثالث وقبل البدء في سنة الامتياز.وتتضمن الدراسة بالبرنامج 175 ساعة معتمدة ، اضافة الى 6 ساعات معتمدة متطلبات الجامعة ، حيث يقوم الطالب باختيار 4 مقررات اختيارية بواقع 8 ساعات معتمدة لدراستهم خلال المستويين الأخيرين .جدير بالذكر أن مصروفات برنامج الصيدلة الاكلينيكية للعام الجامعي الجديد 2020/2021 بمبلغ 19965 جنيهًا (18150 جنيهًا مصاريف الدراسة ، بالإضافة إلى 1815 جنيهًا مصاريف إدارية تحصل لحساب الجامعة) وذلك عن كل فصل دراسي (خريف أو ربيع) حيث يغطي هذا المبلغ المصاريف الإدارية وقيمة الساعات المعتمدة المطروحة لطلاب هذا الفصل الدراسي وفي حالة دراسة مقررات أكثر أو أقل يتم حساب قيمة الساعة المعتمدة بمبلغ 965 جنيهًا هذا بالإضافة إلى سداد رسوم الكتب الدراسية لمقررات كل فصل دراسي.المصروفات الدراسية ثابتة لجميع المنضمين الجدد في 2020/2021 طوال سنوات الدراسة حتى التخرج ، ويتم مضاعفة قيمة الساعة المعتمدة المالية في الفصل الصيفي .