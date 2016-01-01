لطلاب الدبومات الفنية .. تعليمات لابد من الالتزام بها قبل تسجيل الرغبات في استمارة تنسيق الجامعات



تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات

اكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن طلاب الدبومات الفنية ستطبق عليهم الإجراءات الاحترازية داخل معامل التنسيق والمكتب الخاص بهم مثل باقي زملائهم من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة خلال فترة التنسيق الخاصة بهم، حيث تم منع الطلاب من الدخول دون ارتداء الكمامات حرصا على سلامة الطلاب.



وطالب المصدر طلاب الدبلومات بضرورة مراعاة الدقة في تسجيل رغباتهم باستمارة تنسيق القبول بالجامعات حيث ان اخر موعد للتعديل هو 7 اكتوبر على ان يبدأ تسجيل الرغبات يوم 30 سبتمبر المقبل.



وقدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعض التعليمات الهامة لطلاب الدبلومات، شملت ما يلي:

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هذه الخدمة تتيح لك إمكانية تعديل الرغبات في اى وقت تشاء حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول.سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك.ناقش مع أسرتك ترتيب رغباتك بعناية حتى تكون الاختيارات التي ستبديها مماثلة تماما لرغباتك ومجموعك.بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات ( وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.