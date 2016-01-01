اكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن طلاب الدبومات الفنية ستطبق عليهم الإجراءات الاحترازية داخل معامل التنسيق والمكتب الخاص بهم مثل باقي زملائهم من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة خلال فترة التنسيق الخاصة بهم، حيث تم منع الطلاب من الدخول دون ارتداء الكمامات حرصا على سلامة الطلاب.
وطالب المصدر طلاب الدبلومات بضرورة مراعاة الدقة في تسجيل رغباتهم باستمارة تنسيق القبول بالجامعات حيث ان اخر موعد للتعديل هو 7 اكتوبر على ان يبدأ تسجيل الرغبات يوم 30 سبتمبر المقبل.
وقدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعض التعليمات الهامة لطلاب الدبلومات، شملت ما يلي:
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التعليقات على لطلاب الدبومات الفنية .. تعليمات لابد من الالتزام بها قبل تسجيل الرغبات في استمارة تنسيق الجامعات
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