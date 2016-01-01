طريقة خفض السكر المرتفع.. بـ 7 نصائح مذهلة



طريقة خفض السكر المرتفع طريقة خفض السكر المرتفع

أغلب مرضى السكري يحتاجون إلى أسرع طريقة خفض نسبة السكر في الدم؛ وهي حالة لا يستطيع فيها جسمك نقل السكر بشكل فعال من الدم إلى الخلايا، وهناك يكون الجسم لـ طريقة خفض السكر المرتفع حتى يتسبب في مشاكل خطيرة لـ مرضى السكري كـ حدوث غيبوبة سكري.



وهناك أكثر من طريقة خفض السكر المرتفع في الدم بخلاف تناول الادوية الموصوفة من قبل الطبيب والالتزام بمواعيدها، حيث يمكن للبعض التدابير الوقائية ان تقلل من نسبة ارتفاع السكر في الدم.



1- ممارسة التمارين:

ومن أهم طريقة خفض السكر المرتفع ممارسة التمارين الرياضية في تحسين إنتاج الجسم للأنسولين بشكل طبيعي، وتساعد عضلاتك على التقاط السكريات من الدم، هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.

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2- الحد من تناول الكربوهيدرات :ويساعد الحد من تناول الكربوهيدرات في تقليل إنتاج جلوكوز ، وهو الأمر الذي يعتبر طريقة خفض السكر المرتفع ويقلل من مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى أنه يساعد تقليل تناول الكربوهيدرات في التحكم في نسبة السكر في الدم.3- تناول الألياف :يمكن أن يساعد تناول الكثير من الألياف في التحكم في نسبة السكر في الدم، وهي طريقة خفض السكر المرتفع فعالة للغاية؛ حيث ان الألياف الغذائية القابلة للذوبان هي الأكثر فعالية في خفض السكر المرتفع.4- شرب الماء :ويساهم شرب الماء في الحفاظ على رطوبة الجسم ومستويات السكر في الدم، ويساعد في الوقاية من مرض السكري بالنسبة لغير المرضى.5- تناول كميات أقل من الطعام :كلما زادت قدرتك على التحكم في تناول كميات اقل من الطعام يكون افضل طريقة خفض السكر المرتفع ومستويات السكر في الدم.6- الإجهاد :ويمكن التحكم في التوتر والإجهاد من خلال ممارسة الرياضة أو ممارسة تمارين الاسترخاء، مثل اليوجا على التحكم في نسبة السكر في الدم.7- النوم :ويساعد الحصول على قسط كاف من النوم في الحفاظ على السيطرة على خفض السكر المرتفع في الدم، وقلة النوم يمكن أن تعطل هرمونات التمثيل الغذائي الهامة.