عادات خاطئة تدمر النظر .. أغربها النوم وقطرات العيون



عادات خاطئة تدمر النظر عادات خاطئة تدمر النظر

النظر من اهم النعم التى وهبها الله لنا ولكن فى بعض الاوقات تظهر مشاكل تقلل من قوته نتيجة تعرض العين لبعض العوامل الضارة او ممارستنا للعادات الخاطئة التى تقلل من كفائتها دون أن ندرى.



عرض موقع "goodhousekeeping" اهم العادات الخاطئة التى تضر العين وتضعف النظر .



مشاهدة التلفزيون ليلًا

في الواقع ، النظر إلى أي نوع من الشاشات قبل النوم مباشرة في الظلام ، بما في ذلك الهاتف الخلوي والقارئ الإلكتروني والتلفزيون والكمبيوتر ، يعد أمرًا سيئًا بالنسبة لك . تتغير مستويات الضوء بسرعة ، لذلك يتعين على عينيك العمل بجد لمعالجة التغييرات ، مما قد يؤدي إلى إجهاد العين والألم والصداع وجفاف العين والاحمرار. الاسوأ انه يمكن أن يفسد مواعيد ونظام نومك.

القراءة

على الجانب الآخر ، لا ينصح بالقراءة في ضوء خافت أيضًا. على الرغم من عدم وجود الكثير من الأدلة التي تدل على أنها ضارة بصرك ، إلا أنها تجهد عينيك ، مما قد يجعلها أكثر إرهاقًا واحمرارًا ، أو تؤدي إلى الألم وعدم الراحة. لذا قم بتشغيل هذا المصباح على المنضدة إذا كنت تحاول إنهاء بضعة فصول قبل النوم.

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النوم بالعدسات اللاصقةلقد حصلنا عليها - لقد تأخر الوقت وأنت متعب. لكن هذا ليس عذرًا لعدم إخراج العدسات اللاصقة الخاصة بك فهو لا يزيد فقط من خطر الإصابة بالعدوى ، ولكنه قد يؤدي إلى ضرر دائم. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، يزور ما يقرب من مليون أمريكي طبيب العيون كل عام مصابين بعدوى مرتبطة بارتداء العدسات اللاصقة . نصيحة إضافية: عند إخراجها ليلًا ، تأكد من نظافة يديك واستخدام محلول تلامس إضافي.فرك عينيكبقدر ما قد يكون مغريًا ، فهو رفض كبير. يمكن أن يؤدي فركها بشدة إلى تكسير الأوعية الدموية تحت الجفون. لتهدئة العيون المتهيجة ، جرب الكمادات الباردة بدلًا من ذلك.الإفراط في استخدام قطرات العينفي حين أنها تخفف من جفاف العين مؤقتًا ، إلا أن استخدامها كثيرًا قد يؤدي في الواقع إلى تهيج عينيك بمرور الوقت. تحذر الأكاديمية الأمريكية لطب العيون (AAO) من أن قطرات العين غير الموصوفة طبيًا لا تحسن في الواقع صحة عينك ، بل تجعل عينيك تبدو أقل احمرارًا. يوصون باستخدام قطرات العين لفترة قصيرة فقط.إذا كنت تستخدم قطرات للعين بوصفة طبية ، فتأكد من اتباع تعليمات طبيبك وتوقف عن استخدامها فورًا إذا تسببت في حدوث تهيج أو طفح جلدي في العين أو أي آثار جانبية سلبية أخرى.عدم تناول نظام غذائي متوازنتعتبر بعض الفواكه والخضروات ضرورية لصحة العين المثلى ، خاصة تلك التي تحتوي على فيتامينات C و E والزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية. و AAO يقترح إضافة الحمضيات، الزيوت النباتية، المكسرات، الحبوب الكاملة، والخضر الورقية، والأسماك وجبات الطعام الخاصة بك بقدر الإمكان.والاكثر اهمية هو تناول قدر كاف من الماء فالبقاء رطبًا هو مفتاح إنتاج الدموع والحفاظ على تشحيم العينين جيدًا. تأكد أيضًا من تخطي الأطعمة الغنية بالصوديوم ، والتي يمكن أن تسبب الجفاف لجسمك.عدم استخدام نظارات السلامةوفقًا لـ AAO ، ما يقرب من 45 ٪ من إصابات العين تحدث في المنزل. وأكثر المخاطر شيوعًا هي التعرض للمواد الكيميائية في منتجات التنظيف (تسبب المنتجات المنزلية 125000 إصابة كل عام) ، والشحوم الساخنة وبقع الزيت أثناء الطهي ، ومشاريع تحسين المنزل التي تشمل الأظافر ، وقص العشب ، واستخدام أدوات التصفيف الساخنة بالقرب من العينين. لذا نعم ، قد تبدو سخيفًا وأنت ترتدي نظارات السلامة هذه ، لكنها فكرة جيدة حقًا عند العمل في مشروع تحسين المنزل.إساءة استخدام مكياج العيونأي شيء تضعه بالقرب من عينك يمثل مخاطرة محتملة . ونعم ، هذا يشمل الماسكارا ، والكحل ، وظلال العيون ، وكريمات العين. لذا تأكدي من وضع المكياج بعيدًا عن خط رموشك حتى لا تسد الغدد الدهنية في جفونك - فالتراكم هنا يمكن أن يسبب التهابات. أيضًا ، تخلصي من مكياج العيون بعد ثلاثة أشهر. تحب البكتيريا أن تنمو في الأماكن المظلمة والرطبة ، لذلك يمكن أن تكون الماسكارا أرضًا خصبة لبعض الالتهابات السيئة.عدم الحصول على قسط كاف من النوميمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى عدد من المشاكل ، بما في ذلك زيادة الوزن والاكتئاب وانخفاض وظيفة المناعة. علاوة على ذلك ، فإن قلة النوم تؤذي عينيك أيضًا (تشمل بعض الأعراض الوخز وجفاف العين وتشوش الرؤية والألم). تأكد من حصولك على سبع ساعات على الأقل في الليلة وتذكر ، اترك هذا الهاتف الذكي قبل النوم.عدم ارتداء النظارات (أو النظارات الشمسية)يمكن أن يؤدي التحديق المفرط إلى إجهاد العين ، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى الشعور بالألم. لحسن الحظ ، هناك حل بسيط وهو ارتداء النظارة، وعندما تكون بالخارج ، استخدم تلك المشمسة الأنيقة المختبئة في الجزء السفلي من حقيبتك. إنها تساعد على منع الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي قد تؤذي عينيك بمرور الوقت. هل لديك رهاب الضوء أو حساسية من الضوء؟ يمكن أن تساعد النظارات الشمسية في تقليل تأثيرات الأضواء الساطعة ، بما في ذلك الصداع أو عدم وضوح الرؤية أو احمرار العين.عدم زيارة طبيب العيون بانتظاملا يمكن لطبيبك فقط اكتشاف مشاكل العين الخطيرة (مثل الجلوكوما) التي لا تظهر عليها أعراض ، ولكن يمكنه أيضًا رؤية علامات الأمراض الأخرى (مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم) فقط عن طريق الوصول إلى عينيك.علاوة على ذلك ، ربما لا تكون رؤيتك جيدة كما تعتقد. إذا كنت تحدق في مهام يومية ، فقد تعرض نفسك والآخرين للخطر . لسبب واحد ، يمكن أن يساعد تحديث الوصفة الطبية في تقليل عدد حوادث السيارات التي يمكن الوقاية منها كل عام.التركيز في هاتف الذكيقد يكون الإجهاد لقراءة النص الصغير على هاتفك الخلوي هو السبب في إصابة عينيك يومًا بعد يوم - خاصةً إذا كنت تفعل ذلك لساعات متتالية. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى عدم وضوح الرؤية وجفاف العين والدوخة والغثيان.اترك هاتفك كل 20 دقيقة لإعطاء عينيك استراحة. أو حتى أفضل ، اجعل الخط على هاتفك أكبر بحيث لا تعمل عيناك بمرور الوقت لقراءة منشور Facebook الصغير هذا.