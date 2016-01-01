من قاعدة إنجرليك.. واشنطن تخطط لضربة مؤلمة لأردوغان

في خطوة اعتبرتها عقاباً للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على تصرفاته الأخيرة، كشفت "التايمز" البريطانية عن أن واشنطن تخطط لنقل وسائلها الحربية من أكبر قاعدة خارجية لها في إنجرليك التركية، إلى جزيرة كريت اليونانية.
وضمن الملفات التي يحملها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارته لليونان هذا الأسبوع، مراجعة مقترحات تنص على نقل وسائل أميركية حربية رئيسية، من قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا، إلى جزيرة كريت اليونانية، حيث تتطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط.
وترى التايمز أن زيارة بومبيو لليونان تمثل علامة على نفاد صبر الولايات المتحدة من استفزازات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتكررة، وأبرزها إصراره على شراء أنظمة "إس-400" الروسية المضادة للطائرات، بالرغم من المعارضة الشديدة من الولايات المتحدة وحلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
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