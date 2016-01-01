فيديو جراف .. قواعد التعامل مع المصابين بـ كورونا في المدارس

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صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

وضعت وزارة الصحة خطة وقائية تتضمن عددا من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا تزامنًا مع بدء الدراسة في المدارس.

وأعلنت الوزارة، أن مقومات البيئة الصحية في المدارس تبدأ بالتهوية الجيدة في المكاتب الإدارية والأماكن المغلقة مثل الفصول عن طريق فتحات النوافذ التي لا تقل عن سدس مساحة الحجرة.

ومنع التدخين في جميع أرجاء المدرسة وتوفير مصدر مياه، ولمزيد من التفاصيل حول قواعد للتعامل مع المصابين بـ كورونا في المدارس، شاهد الفيديو جراف التالى.

المصدر: elbalad

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