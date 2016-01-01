أعراض التهاب جذور الأسنان.. وطرق العلاج

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أعراض التهاب جذور الأسنان

الإهمال في تنظيف الأسنان بشكل يومي وتراكم الجير على الأسنان، وبواقي الطعام والإهمال في المتابعة الدورية مع الطبيب المختص، قد يتسبب في العديد من المشاكل، التي من ابرزها تسوس الأسنان، و مشكلة إلتهاب جذور الأسنان.

وقال الدكتور محمود حشمت عضو الجمعية الألمانية لزراعه الأسنان، أنه في بعض الحالات تكون الأسنان عرضة لـ التهابات الجذور الأسنان التي تحدث نتيجة عدد من العوامل، من بينها: الإصابة بالتسوس، وكسور الأسنان، والالتهابات التي تصيب الأسنان أو أسفلها، وهو ما يمكن الكشف عنه عن طريق الأشعة.

وأوضح حشمت في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن أول مراحل التهاب جذور الأسنان يتضرر لب السن بفعل العدوى البكتيرية، ثم يبدأ اللب بالضمور تدريجيًا مما يسمح للبكتيريا بالتكاثر والانتشار فيشعر الشخص، بأعراض التهاب جذور الأسنان، وتشمل:

1- الشعور بالألم عند تناول الطعام والشراب الساخن أو البارد

2- الإحساس بألم عند العض أو المضغ

3- تحرك الأسنان من مكانها

وأضاف حشمت، أن أعراض التهاب جذور الأسنان قد تختفي نتيجة موت اللب، ولكن التدهور في حالة السن والجذور سيؤدي إلى العديد من المضاعفات، مثل:
1- تورم في اللثة بالقرب من الأسنان المتضررة

2- ظهور الصديد من الأسنان المتضررة

3- تورم في الوجه

4- يصبح لون السن أغمق

وتابع حشمت، أن إلى جلسات علاج التهاب جذور الأسنان تتم عن طريق استخراج لب السن المصاب، وتنظيف المكان الخالي وقنوات جذر السن ثم تغلق بإحكام بمادة خاصة.

واكد حشمت، انه يتم إحداث فتحة من خلال تاج السن إلى الحجرة اللبية ، ثم يزال اللب ويتم تنظيف قنوات الجذور، ومن ثم توسع وتشكل بطريقة تسمح بحشوها لاحقا، و من الممكن وضع أدوية علاجية داخل الحجرة اللبية، والقنوات لتساعد على التخلص من الجراثيم.

المصدر: elbalad

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