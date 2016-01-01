أعراض التهاب جذور الأسنان.. وطرق العلاج

الإهمال في تنظيف الأسنان بشكل يومي وتراكم الجير على الأسنان، وبواقي الطعام والإهمال في المتابعة الدورية مع الطبيب المختص، قد يتسبب في العديد من المشاكل، التي من ابرزها تسوس الأسنان، و مشكلة إلتهاب جذور الأسنان.
وقال الدكتور محمود حشمت عضو الجمعية الألمانية لزراعه الأسنان، أنه في بعض الحالات تكون الأسنان عرضة لـ التهابات الجذور الأسنان التي تحدث نتيجة عدد من العوامل، من بينها: الإصابة بالتسوس، وكسور الأسنان، والالتهابات التي تصيب الأسنان أو أسفلها، وهو ما يمكن الكشف عنه عن طريق الأشعة.
وأوضح حشمت في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن أول مراحل التهاب جذور الأسنان يتضرر لب السن بفعل العدوى البكتيرية، ثم يبدأ اللب بالضمور تدريجيًا مما يسمح للبكتيريا بالتكاثر والانتشار فيشعر الشخص، بأعراض التهاب جذور الأسنان، وتشمل:
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