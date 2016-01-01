الأزهر للفتوى: كثير من الناس لا يشكرون الله على نعمه.. فيديو

آخر الأخباراخبار المسلمين › الأزهر للفتوى: كثير من الناس لا يشكرون الله على نعمه.. فيديو

صورة الخبر: مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

قال الشيخ محمد سمير صديق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن القرآن الكريم بين لنا أن كثيرا من الناس لا يشكرون الله على نعمه في قوله تعالى "إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ".

وأضاف صديق، في البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، بالتعاون بين موقع صدى البلد ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الإنسان المسلم الفطن هو الذي يدرك نعمة الله عليه فيعلم أنه منعم من الله، كما يقول في كتابه "وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا" ومع ذلك يغفل الكثير منا عن شكر الله على نعمته.

وأشار إلى أن الله تعالى حثنا على شكر النعم فقال "فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ" وقال كذلك "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ".

وذكر أن شكر الله يؤدي إلى حفظ النعمة بل وزيادتها، حيث يقول الله "وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ" منوها بأن النعم مرتبطة بشكر الله وزيادة النعمة مرتبطة بالشكر.
https://web.facebook.com/watch/?v=680286625923751&extid=5ulBJKFdt8K4HP4S

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الأزهر للفتوى: كثير من الناس لا يشكرون الله على نعمه.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
14888

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager