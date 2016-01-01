الأزهر للفتوى: كثير من الناس لا يشكرون الله على نعمه.. فيديو

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قال الشيخ محمد سمير صديق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن القرآن الكريم بين لنا أن كثيرا من الناس لا يشكرون الله على نعمه في قوله تعالى "إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ".



وأضاف صديق، في البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، بالتعاون بين موقع صدى البلد ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الإنسان المسلم الفطن هو الذي يدرك نعمة الله عليه فيعلم أنه منعم من الله، كما يقول في كتابه "وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا" ومع ذلك يغفل الكثير منا عن شكر الله على نعمته.



وأشار إلى أن الله تعالى حثنا على شكر النعم فقال "فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ" وقال كذلك "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ".

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وذكر أن شكر الله يؤدي إلى حفظ النعمة بل وزيادتها، حيث يقول الله "وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ" منوها بأن النعم مرتبطة بشكر الله وزيادة النعمة مرتبطة بالشكر.https://web.facebook.com/watch/?v=680286625923751&extid=5ulBJKFdt8K4HP4S