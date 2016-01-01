طارق يحيى يروي تفاصيل واقعته مع بن شرقي

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طارق يحيى يروي تفاصيل واقعته مع بن شرقي

كشف طارق يحيى المدير الفني السابق للزمالك، أن اعتراض أشرف بنشرقي لم يكن بالصورة التي حاول البعض إثارتها وتضخيمها في وسائل الإعلام أو السوشيال ميديا.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" أشرف بن شرقي اعترض على خروجه وكان يريد إكمال المباراة، وقلت له بعد اذنك يا أشرف لو سمحت، وبعدها قال أنا آسف يا كابتن طارق حقك عليه متزعلش مني".

وأضاف: "بنشرقي اعتذر لي، وبعض الناس بتلومني على خروجه، لكن اللاعب كان غائب لمدة 3 أسابيع، وغاب عن عدة مباريات، فلم يكن من المعقول أن يشارك 90 دقيقة كاملة، في الشوط الثاني انخفض أدائه البدني كثيرا، وكان لابد من سحبه بعد 65 دقيقة، خوفا عليه من الإصابة".

وواصل: "أوباما وزيزو لعبا أيضا مباراة جيدة وتم استبدالهما، طارق حامد قطع معدلات جري كبيرة وصلت إلى أكثر من 12 كليو وأوباما 11 كيلو وزيزو 10 و 500 متر، لا يجب أن نضع اللاعبين تحت ضغط أكبر من ذلك".

وتابع:" لم يطلب مني أي تقارير فنية، باتشيكو سيقود أول مران، لو طلب مني التواجد سأحضر بالطبع، وأنا أعلم الكثير عن فريق الزمالك، وأنا تحت أمر المسئولين".

وأردف: "باتشيكو حضر المباراة وبالتأكيد كون وجهة نظر عن اللاعبين".

المصدر: elbalad

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