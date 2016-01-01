العظمى تصل لـ43.. الأرصاد: موجة حرارة ورطوبة على البلاد 48 ساعة



موجة حرارة ورطوبة على البلاد موجة حرارة ورطوبة على البلاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد موجة حارة مؤقته لمدة 48 ساعة، اعتبارا من اليوم الاثنين وتستمر حتى غد الثلاثاء، حيث يكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية ليسود طقس ما بين الحار وشديد الحرارة.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، يكون حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يصاحبه شبورة مائيه صباحا، ويكون لطيفا ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.



ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا يصاحبه شبورة مائيه صباحا، ويبقى لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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ويبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة على بعض المناطق بشمال الصعيد تكون مثيرة للأتربة.وتتأثر محافظات الصعيد بجنوب البلاد، خلال الساعات القادمة بامتداد منخفض الهند الموسمي، بينما يتأثر شمال البلاد بالعروض الوسطى، فيما تعاود درجات الحرارة الانخفاض مجددا يوم الأربعاء القادم، بمعدل 3 درجات على القاهرة والصعيد.وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال ال48 ساعة القادمة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24، و السواحل الشمالية 32 للعظمى 24 للصغري، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى و 28 للصغرى، شمال الصعيد 40 للعظمى و 24 للصغري، وجنوب الصعيد 43 للعظمى و 28 للصغري.