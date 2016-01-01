يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد موجة حارة مؤقته لمدة 48 ساعة، اعتبارا من اليوم الاثنين وتستمر حتى غد الثلاثاء، حيث يكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية ليسود طقس ما بين الحار وشديد الحرارة.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، يكون حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يصاحبه شبورة مائيه صباحا، ويكون لطيفا ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا يصاحبه شبورة مائيه صباحا، ويبقى لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على العظمى تصل لـ43.. الأرصاد: موجة حرارة ورطوبة على البلاد 48 ساعة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق