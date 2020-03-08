

الذهب يخسر 39 جنيه فى أسبوع.. وعيار 21 يسجل 816 جنيه الذهب يخسر 39 جنيه فى أسبوع.. وعيار 21 يسجل 816 جنيه

شهدت أسعار الذهب ، تراجعا ملحوظا على مدار الأسبوع الماضي في السوق المحلي، ليخسر سعر الجرام حوالي 39 جنيه من قيمته.



وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن سعر الجرام عيار 21 انخفض ليسجل حاليا حوالي 816 جنيه، في مقابل نحو 855 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي.



وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل خلال تعاملات اليوم الأحد، نحو 933 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 699 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6528 جنيه.

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وأضاف نجيب، أن سعر الأوقية عالميا تراجع بشكل ملحوظ على مدار الأسبوع الماضي ليصل حاليا الى 1861 دولار، في مقابل نحو 1900 دولار.وأكد فاروق بطرس عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أنه على الرغم من انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي، غير أن نسبة المبيعات مازلت منخفضة للغاية.وأضاف بطرس، أن حالة عدم الاستقرار في الأسعار ترجع الى أن وجود عدة عوامل تتحكم في أسعار الذهب ومنها سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، الى جانب سعر الأوقية ببورصات الذهب العالمية، فضلا عن الظروف الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط.