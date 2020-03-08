شهدت أسعار الذهب ، تراجعا ملحوظا على مدار الأسبوع الماضي في السوق المحلي، ليخسر سعر الجرام حوالي 39 جنيه من قيمته.
وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن سعر الجرام عيار 21 انخفض ليسجل حاليا حوالي 816 جنيه، في مقابل نحو 855 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل خلال تعاملات اليوم الأحد، نحو 933 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 699 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6528 جنيه.
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التعليقات على الذهب يخسر 39 جنيه فى أسبوع.. وعيار 21 يسجل 816 جنيه
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