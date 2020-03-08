أسعار اليورو أمام الجنيه بالبنوك اليوم السبت

شهدت أسعار اليورو الأوروبى، أمام الجنيه المصرى، حالة من الاستقرار، خلال تعاملات اليوم السبت 26 سبتمبر 2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.25 جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع.
وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصر نحو 18.29 للشراء و18.41 جنيهًا للبيع، وبلغ سعره في البركة عند 18.21 للشراء و18.51 جنيه للبيع، فيما
بلغ سعره في البنك التجارى الدولى cib نحو 18.26 للشراء و18.46 جنيه للبيع، فيما انخفض سعره فى مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 18.42 للشراء و18.62 جنيه للبيع، وسجل سعره في بنك الإسكندرية نحو 18.25 للشراء 18.55 جنيه للبيع.
وقد أعلن البنك المركزى الأوروبى فى نشرة اقتصادية، إن معدل البطالة سيواصل الارتفاع فى منطقة اليورو وإن هناك زيادة
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