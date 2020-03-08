تباينت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم 27 سبتمبر

تباينت أسعار العملات الأجنبية، أمام الجنيه المصري، في البنوك في بداية تعاملات اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم»، أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية.
وسجل سعر اليورو ليسجل نحو 18.23 جنيه للشراء، و 18.46 جنيه للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني نحو 19.92 جنيه للشراء، و 20.23 جنيه للبيع.
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