

تباينت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم 27 سبتمبر تباينت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم 27 سبتمبر

تباينت أسعار العملات الأجنبية، أمام الجنيه المصري، في البنوك في بداية تعاملات اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم»، أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية.



وسجل سعر اليورو ليسجل نحو 18.23 جنيه للشراء، و 18.46 جنيه للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني نحو 19.92 جنيه للشراء، و 20.23 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الفرنك السويسري 16.88 جنيه للشراء، و 17.07 جنيه للبيع، وسعر الـ100 ين ليسجل نحو 14.87 جنيه للشراء، و 15.01 جنيه للبيع.وشهدت أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين على مدار تعاملات الفترة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك وفقًا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك العاملة في السوق المحلية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية تحريرًا كاملًا.