أعلنت شركة مصر للطيران ، عن إستئناف رحلاتها المباشرة من القاهرة إلى كل من مسقط (سلطنة عمُان) وعمّان (الأردن) وكيجالي( رواندا) وجوهانسبرج (اكبر مدن جنوب افريقيا) وعنتيبي( أوغندا)، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها الشركة الوطنية لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم.
وتبدأ الشركة استئناف رحلاتها إلى مسقط اعتباراً من الأول من أكتوبر بمعدل رحلتين اسبوعياً وإلي عمّان اعتباراً من 4 أكتوبر بمعدل رحلتين اسبوعياً، واعتباراً من 8 أكتوبر سيتم استئناف تشغيل رحلات الشركة إلى كيجالي بمعدل رحلة واحدة وإلي جوهانسبرج بمعدل رحلتين اسبوعياً، بالإضافة إلى تشغيل رحلة واحدة إلي عنتيبي اعتباراً من 9 أكتوبر وبين الإسكندرية ودبي بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا إعتبارًا من 9 أكتوبر مع إطلاق تخفيضات خاصة على رحلات الاسبوع الأول.
ويمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة السفر إلى كل من مسقط وعمّان وكيجالي وعنتيبي على طائرات الشركة الجديدة من طراز B737-800، أما جوهانسبرج فتستعين الشركة بطراز A330/300 والذي يتمتع بمقاعد flat bed ويتسع لعدد 301 مقعد.
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التعليقات على مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى 5 وجهات جديدة مطلع أكتوبر المقبل
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