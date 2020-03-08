

مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى 5 وجهات جديدة مطلع أكتوبر المقبل مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى 5 وجهات جديدة مطلع أكتوبر المقبل

أعلنت شركة مصر للطيران ، عن إستئناف رحلاتها المباشرة من القاهرة إلى كل من مسقط (سلطنة عمُان) وعمّان (الأردن) وكيجالي( رواندا) وجوهانسبرج (اكبر مدن جنوب افريقيا) وعنتيبي( أوغندا)، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها الشركة الوطنية لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم.



وتبدأ الشركة استئناف رحلاتها إلى مسقط اعتباراً من الأول من أكتوبر بمعدل رحلتين اسبوعياً وإلي عمّان اعتباراً من 4 أكتوبر بمعدل رحلتين اسبوعياً، واعتباراً من 8 أكتوبر سيتم استئناف تشغيل رحلات الشركة إلى كيجالي بمعدل رحلة واحدة وإلي جوهانسبرج بمعدل رحلتين اسبوعياً، بالإضافة إلى تشغيل رحلة واحدة إلي عنتيبي اعتباراً من 9 أكتوبر وبين الإسكندرية ودبي بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا إعتبارًا من 9 أكتوبر مع إطلاق تخفيضات خاصة على رحلات الاسبوع الأول.



ويمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة السفر إلى كل من مسقط وعمّان وكيجالي وعنتيبي على طائرات الشركة الجديدة من طراز B737-800، أما جوهانسبرج فتستعين الشركة بطراز A330/300 والذي يتمتع بمقاعد flat bed ويتسع لعدد 301 مقعد.

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وفيما يخص الضوابط والإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر ، تُهيب مصر للطيران بالسادة العملاء المسافرين على رحلاتها إلى ضرورة مراجعة الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000 ، وذلك لمعرفة أي تغيرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لمتطلبات السفر لكل بلد.ووأوضحت الشركة أنه بذلك سيرتفع عدد الوجهات التي تستأنف مصر للطيران تشغيل رحلات إليها إلى أكثر من 47 نقطة لتوفر مزيداً من الخيارات أمام عملائها، ومواصلة سفرهم براحة وأمان، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين.