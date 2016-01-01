

بوغاتي الهايبركار الكهربائية كلياً تقترب من الواقع بوغاتي الهايبركار الكهربائية كلياً تقترب من الواقع

تتوالى التقارير التي تخص علامة بوغاتي التجارية بعد أنباء نية فولكس فاجن التخلي عنها لصالح شركة ريماك الكرواتية المتخصصة في مجال صناعة السيارات الكهربائية.



وتشير أحدث التقارير إلى أن بوغاتي قد تكشف عن هايبركار كهربائية بالكامل قريباً خاصة وأن التوقعات تشير إلى أن العلامة التجارية الفرنسية الشهيرة ستصدر طراز فيجن لو مانز الاختباري في شهر أكتوبر المقبل.



"فيجن لو مانز" ليست للطرق العادية

بوغاتي الهايبركار الكهربائية كلياً تقترب من الواقعوستكون سيارة "فيجن لو مانز" الاختبارية متخصصة في لحلبات ومضمار السباقات وليست للسير في المدن أو على الطرق السريعة وهو المعلوم عنها حتى الآن.

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وتزيد فرصة إصدار بوغاتي لسيارة هايبركار كهربائية كلياً في حالة بيعها إلى ريماك الكرواتية خاصة وأن الشركة تستطيع توفير محرك كهربائي قوي لطراز بوغاتي الجديد.بوغاتي تفضل الصمتبوغاتي الهايبركار الكهربائية كلياً تقترب من الواقعوما يثير الاهتمام إلى الآن أن بوغاتي لم يصدر منها أي نفي لهذه التقارير على الرغم من سرعة الشركات في إصدار نفي حول أي معلومة خاطئة تتعلق بها.وفيما يبدو أن المفاوضات بين فولكس فاجن وريماك لا تزال سارية حول مستقبل بوغاتي وهو ما سنعلمه بشكل أكثر وضوحاً خلال الأيام المقبلة.الجدير بالذكر أن التقارير تتحدث عن خطوة ضخمة قد تقدم عليها مجموعة فولكس فاجن الشهيرة في عالم صناعة السيارات وهو بيع بوغاتي أحد أشهر العلامات التجارية في العالم لصناعة السيارات الرياضية والخارقة.وأبدت شركة ريماك الكرواتية المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية الكهربائية رغبتها في شراء علامة بوغاتي مقابل نسبة أسهم في ريماك وهو ما تدرسه بالفعل المجموعة الألمانية.وتمتلك شركة بورش الألمانية نسبة 15.5% من نسبة أسهم شركة ريماك وهو ما قد يشجع فولكس فاجن على خوض نفس الخطوة والحصول على نسبة أسهم في الشركة مقابل التخلي عن بوغاتي.ويتحدث الخبراء عن الفوائد التي ستعود على فولكس فاجن من خلال هذه الخطوة خاصة في المجال الكهربائي.