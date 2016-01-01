

رنج روفر فيلار 2021 تنكشف رسمياً بمحركات جديدة رنج روفر فيلار 2021 تنكشف رسمياً بمحركات جديدة

كشفت لاند روفر عن طراز رنج روفر فيلار لعام 2021 مع العديد من الإضافات على صعيد الجوانب التقنية وإتاحة خيارات جديدة من المحركات كذلك.



محركات رنج روفر فيلار 2021

رنج روفر فيلار 2021 تنكشف رسمياً بمحركات جديدةوتقدم لاند روفر طراز رنج روفر فيلار 2021 بمحرك هجين جديد يتكون من محرك 4 سلندر بسعة 2.0 لتر بالإضافة إلى محرك كهربائي 105 كيلوواط/ س يولد قوة إجمالية 398 حصان مع عزم دوران أقصى 640 نيوتن.متر.



ويمكن لسيارة رنج روفر فيلار 2021 ذات المحرك الهجين أن تنطلق من السكون وحتى سرعة 96 كيلومتر في الساعة في خلال 5.1 ثانية، فيما يعطيها المحرك الكهربائي مدى صافي يصل إلى 53 كيلومتر.

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ويمكن شحن 80% من البطارية الكهربائية للسيارة في خلال نصف ساعة وذلك عبر شاحن سريع.كما تقدم لاند روفر كذلك أحدث أجيال محرك Ingenium المكون من 6 سلندر كخيار في سيارة رنج روفر فيلار 2021 بسعة 3.0 لتر مع قوة محرك 296 حصان بالإضافة لعزم دوران أقصى 650 نيوتن.متر.فيما يتوفر خيار آخر للمحرك مع إضافة هجينة خفيفة تولد قوة إجمالية قدرها 394 حصان مع عزم دوران 550 نيوتن متر.أحدث أنظمة المعلومات الترفيهيةرنج روفر فيلار 2021 تنكشف رسمياً بمحركات جديدةوجهزت لاند روفر طراز رنج روفر فيلاندر لعام 2021 بأحدث أنظمة المعلومات الترفيهية لتوفير أقصى درجات الراحة مع اهتمامها الدائم كذلك بتقنيات الأمان والسلامة خاصة لتعامل السيارة مع كافة أنواع الطرق سواء الوعرة أو داخل المدينة وكذلك الطرق السريعة.رنج روفر الكهربائية في الطريقالجدير بالذكر أن علامة لاند روفر تعمل على تصنيع نسخة كهربائية بالكامل من طراز رنج روفر الجديد.وذكرت مجلة أوتوكار أن جاكوار لاند روفر تعمل على تطوير وإنتاج نسخة كهربائية كاملة من رنج روفر قبل أن تؤكد ذلك مع إرجاء الإعلان عنها حتى موعد الكشف عن طراز جاكوار XJ الكهربائية الجديدة كلياً.وقررت جاكوار أن تعلن عن طراز رنج روفر الكهربائي في التوقيت ذاته مع جاكوار XJ الكهربائية الجديدة كلياً وذلك بسبب بناءهما على نفس المنصة.تعديل خطة لاند روفروكشف أدريان مارديل المدير المالي لعلامة لاند روفر أن جاكوار عدلت خطتها وأجلت الإعلان عن السيارتين إلى أكتوبر أو نوفمر بدلاً من الخطة الموضوعة مسبقاً للإعلان عنهما في شهرين أغسطس وسبتمبر.ولا يعد هذا هو التأجيل الوحيد من شركة جاكوار التي أرجأت أيضاً الكشف عن طراز آخر دون الكشف عن السبب الحقيقي للتأجيل.وتشير التقارير إلى أن العمل على الجيل الجديد من رنج روفر ورنج روفر سبورت لم يتوقف خلال فترة الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.وتعمل الشركة كذلك على طراز ديفندر 90 كما خطط له سابقاً ولم تغير لاند روفر سير العمل على تطوير وإنتاج هذا الطراز كذلك رغم الظروف الصعبة الأخيرة.وبرغم عدم تأثر طرازات رنج روفر ورنج روفر سبورت وكذلك ديفندر 90 بسبب تداعيات فيروس كورونا فإن لاند روفر تخطط لتخفيض التكاليف المستقبلية وذلك من خلال تقليل عدد الطرازات التي ستنتجها في المستقبل.وترغب لاند روفر في تنفيذ هذه الخطوة في المستقبل من أجل توفير الأموال وخفض التكاليف لضمان استقرار مستقبل العلامة التجارية.وتستعد لاند روفر لإنتاج يفندر 90 الجديدة بالعديد من الفئات وهو ما يجعل الشركة تتوقع بيع حوالي 100 ألف نسخة من السيارة.