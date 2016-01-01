

طرح فئة جديدة من سكودا كودياك 2021 في مصر بهذا السعر.. طرح فئة جديدة من سكودا كودياك 2021 في مصر بهذا السعر..

باعتبارها وكيل لسيارات سكودا التشيكية في مصر، أعلنت شركة كيان ايجيبت عن تقديم فئة مميزة جيدة من سيارتها كودياك 2021 التي تنتمي لفئة SUV، حيث تحمل هذه الفئة اسم L&K Special Edition، والتي تعتبر حاليا أعلى فئة متاحة محليا من هذه السيارة.



وذكرت الشركة أن هذه الفئة متاحة بسعر 765 ألف جنيه، وهي مثل جميع فئات كودياك المتاحة محليا تحمل محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1400 سي سي وقوته 150 حصان وعزمه 250 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).



أما بالنسبة للتجهيزات التي تحملها هذه الفئة الجديدة من كودياك 2021 فتشمل تجهيزات فئة سبورت لاين من السيارة مضافا إليها التجهيزات التالية:

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- نظام كاميرات 360 درجة لمراقبة المكان حول السيارة.- نظام صوتي قوي محيطي من شركة Canton.- شبكة تهوية أمامية مطلية بالكروم.- عجلة قيادة جديدة مغطاة بالجلد مع شعار هذه الفئة.- مقاعد جلدية فخمة تحمل شعار هذه الفئة.