جهاز جديد يحسن صحة العين.. في 3 دقائق

تمكن البرفيسور البريطاني، جلين جيفري، من معهد "يو سي إل" لطب العيون، من ابتكار جهاز يستطيع تحسين صحة العين خلال 3 دقائق فقط.
ونقلت صحيفة "الميرور" البريطانية عن جيفري قوله إن "الجهاز المبتكر يعالج مشاكل الشبكية للأشخاص فوق الأربعين إذ يقوم بإعادة تشغيل الشبكية المسنة عن طريق دفعات قصيرة من الضوء الأحمر طويل الموجة".
وأضاف "دراستنا تظهر أنه من الممكن تحسين الرؤية بشكل كبير لدى المسنين، وذلك باستخدام تعريضات بسيطة وجيزة لأطوال موجات الضوء التي تعيد شحن نظام الطاقة، الذي انخفض في خلايا الشبكية، هذه التكنولوجيا بسيطة وآمنة".
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