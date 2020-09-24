لهذا السبب يجب إضافة الروزماري لروتين العناية بالبشرة

كشف موقع "The List" عن أهمية الروزماري فى العناية بالبشرة، وينتمي الروزماري إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط ولكنه استحوذ تدريجياً على بقية العالم. ومن المثير للاهتمام أنه في العصور القديمة كان يعتقد أن الروزماري لديه القدرة على تقوية الذاكرة وتقوية العقل.
أجرى باحثون في جامعة Northumbria في إنجلترا دراسة أظهرت أن الطلاب الذين تناولوا الروزناري على شكل زيت أساسي كان أداءهم أفضل بنسبة 5 إلى 7 في المائة في الأسئلة المتعلقة باستخدام الذاكرة.
إضافة الروزماري إلى روتينك اليومي للعناية بالبشرة يعالجها ويلطفها ويحميها:
ربما كنت تستخدم الروزماري في منتجات العناية بالبشرة الخاصة بك دون أن تعرف ذلك، حيث أصبح مكوناً شائعاً بشكل متزايد نتيجة لفعاليته. وعادة ما تتخذ منتجات العناية بالبشرة من الروزماري شكل زيوت وكريمات ومنظفات وماسكات، وكل منتج يستهدف مجموعة متنوعة من مشاكل البشرة. على وجه التحديد ثبت أن العشبة تساعد في مكافحة حب الشباب. في الواقع ، "تجعل الخصائص المضادة للأكسدة والبكتيريا الموجودة في الروزماري مناسبة بشكل خاص لحب الشباب. وقد ثبت أن مستخلص نبات كامل ليس فقط لتقليل الالتهاب المرتبط بحب الشباب ولكن أيضاً لمحاربة البكتيريا التي تسبب تفشي حب الشباب" ، كما أشارت Selena Langdon المدير الطبي ومؤسس شركة Berkshire Aesthetics.
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