لوح ركوب أمواج يسبح عامين من هاواي إلى الفلبين

عندما تعرض راكب الأمواج الأمريكي دوغ فالتر لحادث سقوط عن لوحه قبالة سواحل جزيرة هاواي، لم يكن يتصور أن يقطع هذا اللوح آلاف الكيلومترات إلى الفلبين.
وبعد أكثر من عامين على فقدانه لوح ركوب الأمواج في خليج وايمي باي المحبب لدى عشاق هذه الرياضة في جزيرة هاوي، وجد فالتر ضالته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقذفت المياه اللوح إلى جزيرة سارانجاني الواقعة في جنوب الفلبين على بعد أكثر من 8 آلاف كيلومتر من الفلبين.
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