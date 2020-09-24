

تعرف على حالة طقس اليوم الإثنين تعرف على حالة طقس اليوم الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الاثنين طقس حار نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح نشطة، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري مائل للحرارة نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.



بينما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، معتدل ليلا على جنوب سيناء.



ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على شمال الصعيد وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، لطيف ليلا على الشمال، معتدل على الجنوب.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 35 24الإسكندرية 33 24وادي النطرون 34 23طنطا 34 23شبين الكوم 35 23دمنهور 34 24بلطيم 32 24مطروح 33 23السلوم 33 24سيوة 39 23بورسعيد 32 25دمياط 32 25الزقازيق 35 24المنصورة 34 23الإسماعيلية 36 24السويس 35 24العريش 32 23رفح 31 23رأس سدر 37 23نخل 35 17نويبع 36 27طابا 35 26كاترين 30 16الطور 35 25شرم الشيخ 37 27الغردقة 39 26مرسى علم 38 27الفيوم 36 24بني سويف 37 24المنيا 39 24أسيوط 41 24سوهاج 41 26قنا 41 26الأقصر 42 26أسوان 42 28إدفو 42 27أبو سمبل 41 27الوادي الجديد 40 26شلاتين 37 27أبو رماد 36 28حلايب 34 28رأس حدربة 34 28