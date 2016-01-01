قطر: "دول الحصار" أعدت خطة لغزو قطر عسكريا

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نائب رئيس مجلس الوزراء القطري

قال نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية أن دول الحصار خططت لغزو قطر وليس لحصارها فقط.

وأضاف في مقابلة مع قناة "الجزيرة" أن "كل المعلومات الاستخباراتية تثبت بأنه كان هناك تخطيط للغزو على مرحلتين، هما: مرحلة الحصار والتأثير على الشارع القطري.. والمرحلة الثانية وهي الغزو العسكري".

وتابع العطية:" النية المبيتة لدول الحصار هي الغزو وليس الحصار ومعرفة نتائج الحصار وهي أمور واضحة بالنسبة لنا، وكل المعلومات الاستخباراتية والأدلة المتوفرة لدينا تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه كان هناك تخطيط للغزو.. إذا لم نكشف الأدلة الاستخباراتية لاعتبارات لدينا، فهناك أدلة وثقها رؤساء دول، وثقها سمو أمير الكويت في لقائه مع الرئيس الأمريكي، ووثقها الرئيس الأمريكي في لقائه مع رئيس رومانيا، ووثقها وزير خارجية السابق لألمانيا وكلهم أكدوا أنه كانت هناك نية للغزو العسكري لدولة قطر.

المصدر: RT

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