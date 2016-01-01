طرق عمل بديل لبن رايب سريع وسهل



لبن رايب لبن رايب

كشف موقع هيلثي لاين، عن طريقة إعداد لبن رايب سريع وسهل.



كيفية صنع وصفة اللبن في المنزل



مكونات

1 - 1 1/2 ملعقة كبيرة عصير ليمون أو خل

كوب واحد من الحليب (يمكن أن يكون قشدة كاملة أو ثقيلة ولكن لا يكون خاليًا من الدهون)

معدات

ملعقة تقليب

الأمعاء

ملعقة قياس

كوب القياس

تعليمات

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ابدأ بخلط عصير الليمون مع الحليب وحركه جيدًا (يمكنك استخدام الخل الأبيض بدلًا من الليمون إذا أردت)اتركي الخليط في درجة حرارة الغرفة لمدة 5 إلى 10 دقائق ، وأقترح ألا تتركيه أكثر من 15 دقيقة ، وإلا سيكون طعم اللبن الرائب.يجب أن يصبح الحليب كثيفًا قليلًا الآن ، وإذا لاحظت ذلك أو حركته بملعقة ، فسترى قطعًا صغيرة متخثرة أو متخثرة.الآن خذ هذا البديل ، وضعه في الثلاجة ، أو استخدمه في وصفاتك الشهيةيمكنك استخدام نفس الطريقة مع نفس الخطوات باستخدام 1 ملعقة صغيرة من كريم التارتار بدلًا من إعلان الليمون ستحصل على نفس بديل اللبن.وصفات أخرى لعمل اللبن:الكفير: رقيق الكفير عن طريق الخلط مع الحليب أو الماء حتى تحصل على الاتساق الذي تحتاجه ثم استخدمه كبديل لللبن.الزبادي المخفف: اخلطي كوبين من الزبادي مع نصف كوب ماء أو الحليب وقلبه ثم استخدمه كبديل لللبن.الكريمة الحامضة المخففة: اخلطي 1 ½ كوب من القشدة الحامضة مع كوب من الحليب أو نصف كوب من الماء وقلبه جيدًا ثم استخدمه كبديل لللبنملاحظة: يمكنك مزج أي نوع من الفواكه مع اللبن.