

شوربة لحم الضأن بالنعناع شوربة لحم الضأن بالنعناع

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الشوربة وبالأخص شوربة اللحم الضأن، لذلك كشف موقع هيلثي طريقة عمل شوربة لحم الضأن بالنعناع.



طريقة عمل شوربة لحم الضأن مع النعناع



مكونات

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5 أكواب ماء4 طماطم4 ملاعق كبيرة زيت ذرة2 ملاعق كبيرة نعناع مجفف ((أوراق فقط))2 كوسة1 كيلو لحم ضأن1 بصلة1 ملعقة صغيرة ملح1 جزرة1 كوب لسان العصفورتجهيزنقطع البصل قطع صغيرة "يقطع البصل".نقطع اللحم إلى مكعبات متوسطة.نقطع الكوسة والجزر متساوية القطع الصغيرة.قشري الطماطم واضربهم في الخلاط.نضع الزيت واللحم والملح والبصل على نار متوسطة ونقلبهم لمدة 3 دقائق.أضيفي عصير الطماطم مع التقليب الخفيف حتى ينفصل الزيت على الوجه.يضاف الماء والجزر والكوسا وتترك لتغلي لمدة نصف ساعة حتى ينضج اللحم جيدًا.بعد أن ينضج اللحم جيدًا ، أضيفي النعناع إلى الحساء واقلبه.الآن يمكنك أكله.