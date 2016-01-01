أسرع طرق لـ إزالة شعر الوجه
بسهولة في منزلك وبدون ألم إليك أفضل طريقة لـ إزالة شعر الوجه بشكل طبيعي وتساقطه بطريقة طبيعية بدون ألم وبأقل مجهود وفقا لموقع "هيلث ".
اقرأ أيضا | للنساء.. مضاعفات خطيرة تصيبك بسبب تكيس المبايض
وصفة البابايا والكركم
ميزة هذه الوصفة أن إنزيم Papain موجود في البابايا النيئة، يفكك بشرة شعر الإنسان ويسبب تساقطه بشكل طبيعي.
مكونات الوصفة..
1 بابايا نيئة
1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم
طريقة إزالة الشعر مدى الحياة بالخطوات
قشري البابايا وقطعيها إلى قطع صغيرة وأهرسي القطع لعمل عجينة واخلطي معجون البابايا مع مسحوق الكركم.
ضعي المعجون على أجزاء وجهك ذات الشعر غير المرغوب فيه ودلكي بشرتك بلطف في البداية ثم اتركي القناع لمدة 15-20 دقيقة.
اغسلها بالماء الدافئ وكرريه مرتين في الأسبوع إلى أن يبدأ الشعر بالإختفاء نهائيا.
وصفة دقيق الحمص والليمون
2 ملاعق كبيرة من دقيق الحمص
1-2 ملاعق كبيرة من ماء الورد
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة من الملح
خطوات الوصفة
ضعي دقيق الحمص وماء الورد في وعاء واخلطيهما جيدًا ثم أضيفى عصير الليمون إلى المعجون ثم أخلطى المكونات مرة أخرى.
ضع العجينة على المناطق المصابة من بشرتك واتركيها لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تجف تمامًا وافركي القناع بأصابعك كررى القناع من 3-4 مرات في الأسبوع فائدة تلك الوصفة أنها تمنع نمو الشعر و إزالة الشعر
وصفة الخل والريحان
البصل مفيد للغاية لك لأنه يسهل نمو الشعر. ومع ذلك ، عند استخدامه مع الريحان والخل ، فإنه يعطي تأثيرًا عكسيًا ويساعدك على التخلص من شعر الوجه غير المرغوب فيه وإزالة الشعر بدون ألم.
2 بصلة متوسطة الحجم
10-12 ورقة ريحان
نصف ملعقة خل
خطوات
امزجى المكونات وابحثى عن الأغشية الرقيقة والشفافة للجلد بين طبقات البصل وأسحقى الأغشية بأوراق الريحان لعمل عجينة.
ضعي المعجون على الشعر غير المرغوب فيه واتركيه لمدة 20-25 دقيقة واغسليها بالماء الدافئ.
كررى ذلك 3-4 مرات في الأسبوع لمدة 1-2 شهر.
التعليقات على بسهولة في منزلك وبدون ألم .. أسرع طرق لـ إزالة شعر الوجه
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق