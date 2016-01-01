بسهولة في منزلك وبدون ألم .. أسرع طرق لـ إزالة شعر الوجه



أسرع طرق لـ إزالة شعر الوجه أسرع طرق لـ إزالة شعر الوجه

بسهولة في منزلك وبدون ألم إليك أفضل طريقة لـ إزالة شعر الوجه بشكل طبيعي وتساقطه بطريقة طبيعية بدون ألم وبأقل مجهود وفقا لموقع "هيلث ".



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وصفة البابايا والكركم

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ميزة هذه الوصفة أن إنزيم Papain موجود في البابايا النيئة، يفكك بشرة شعر الإنسان ويسبب تساقطه بشكل طبيعي.مكونات الوصفة..1 بابايا نيئة1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركمطريقة إزالة الشعر مدى الحياة بالخطواتقشري البابايا وقطعيها إلى قطع صغيرة وأهرسي القطع لعمل عجينة واخلطي معجون البابايا مع مسحوق الكركم.ضعي المعجون على أجزاء وجهك ذات الشعر غير المرغوب فيه ودلكي بشرتك بلطف في البداية ثم اتركي القناع لمدة 15-20 دقيقة.اغسلها بالماء الدافئ وكرريه مرتين في الأسبوع إلى أن يبدأ الشعر بالإختفاء نهائيا.وصفة دقيق الحمص والليمون2 ملاعق كبيرة من دقيق الحمص1-2 ملاعق كبيرة من ماء الورد1 ملعقة كبيرة عصير ليمونملعقة من الملحخطوات الوصفةضعي دقيق الحمص وماء الورد في وعاء واخلطيهما جيدًا ثم أضيفى عصير الليمون إلى المعجون ثم أخلطى المكونات مرة أخرى.ضع العجينة على المناطق المصابة من بشرتك واتركيها لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تجف تمامًا وافركي القناع بأصابعك كررى القناع من 3-4 مرات في الأسبوع فائدة تلك الوصفة أنها تمنع نمو الشعر و إزالة الشعروصفة الخل والريحانالبصل مفيد للغاية لك لأنه يسهل نمو الشعر. ومع ذلك ، عند استخدامه مع الريحان والخل ، فإنه يعطي تأثيرًا عكسيًا ويساعدك على التخلص من شعر الوجه غير المرغوب فيه وإزالة الشعر بدون ألم.2 بصلة متوسطة الحجم10-12 ورقة ريحاننصف ملعقة خلخطواتامزجى المكونات وابحثى عن الأغشية الرقيقة والشفافة للجلد بين طبقات البصل وأسحقى الأغشية بأوراق الريحان لعمل عجينة.ضعي المعجون على الشعر غير المرغوب فيه واتركيه لمدة 20-25 دقيقة واغسليها بالماء الدافئ.كررى ذلك 3-4 مرات في الأسبوع لمدة 1-2 شهر.