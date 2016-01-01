انتبهي إليها.. علامات تحذيرية لسرطان القولون

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صورة الخبر: سرطان القولون
سرطان القولون

أسباب عديدة وراء الإصابة ب سرطان القولون، خاصة أنه لا تظهر أعراض سرطان القولون في المراحل المبكرة.

ووفقًا لموقع "هيلث" تعد أبرز أسباب سرطان القولون هى العامل الوراثى والتاريخ العائلي للإصابة والإصابة بالتهابات القولون التقرحي وزوائد قولونية في القولون والإفراط في تناول الدهون المشبعة التي ينتج عنها مواد مسرطنة بجانب التدخين فيعد الأشخاص الذين يدخنون لديهم خطر متزايد من سرطان القولون.

بعيدًا عن أسباب سرطان القولون كشف جمال البحيري استشاري الجهاز الهضمي عن أبرز أعراض سرطان القولون هي فقدان الوزن بشكل ملحوظ وسريع والشعور دومًا بانتفاخات زائدة وتغيير عادات الإخراج والمعاناة من الإسهال والإمساك.

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يمكن فحص سرطان القولون عن طريق إجراء تحاليل للبراز ودلالات أورام وأشعة مقطعية لاكتشاف مدى إصابة المريض بورم في القولون.

ويمكن الحماية من سرطان القولون من خلال اتباع العادات الغذائية الصحية مثل البعد عن الزيوت والأكلات الجاهزة، وتناول السلطات والفواكه والخضراوات وشرب كميات كبيرة من الماء والسوائل وممارسة الرياضة بشكل مستمر ومنها المشي يوميا نصف ساعة، فهي تساعد على انتظام حركة الجهاز الهضمي بالكامل.

المصدر: موقع "هيلث" الأمريكي

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