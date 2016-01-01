لماذا يصاب بعض الأشخاص بالتهاب الحلق بعد ارتداء الكمامة؟.. دراسة تكشف السر



ارتداء الكمامة ارتداء الكمامة

اثبتت الكثير من الأبحاث والدراسات أن الكمامة لها فعالية في حماية الأشخاص من فيروس كورونا، حيث يعمل القناع على منع الفيروس المعلق في الهواء من الدخول إلى الجهاز التنفسي بالجسم والتسبب في العدوى.



أشارت العديد من الدراسات إلى أن الأقنعة يمكن أن تقلل من خطر العدوى بنسبة 50 %، لهذا السبب يتم تشجيع الأشخاص على ارتداء القناع قبل الخروج من منازلهم.



وحسب موقع "timesofindia"، اشتكى الكثير من الأشخاص من الانزعاج الذي واجهوه من خلال ارتداء قناع طوال اليوم، وتفشي حب الشباب والقلق والنظارات الضبابية هي الأكثر شيوعًا. إضافة أخرى إلى هذه القائمة هو التهاب الحلق.

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اشتكى العديد من الأشخاص من التهاب الحلق بعد أن ارتدوا قناعًا لفترة طويلة وأيضًا باستخدام قناع متسخ.ونصح الأطباء وفقا للدراسة أن يجب على الأشخاص غسل اليدين جيدا، وتنظيف الملابس مع غسل الأقنعة القماشية بانتظام لتقليل مخاطر التعرض للجراثيم والبكتيريا.اقرأ ايضا:الأطفال أكثر عرضة للإصابة به.. دراسة تكشف عن علامة جديدة لـ كوروناوأشار الأطباء أن يمكن أن تؤدي البكتيريا والفيروسات والغبار والمواد المسببة للحساسية إلى التهاب الحلق، تتراكم هذه الجزيئات على القناع عند استخدامه دون غسله لفترة طويلة.كما تنتقل الجزيئات الصغيرة إلى الحلق مسببة التهيج والإجهادن والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة والحساسية من الغبار أو جزيئات حبوب اللقاح هم أكثر عرضة لهذا.وأفادت الدراسة أن عندما يرتدي الأشخاص قناعًا ، عليهم التحدث بصوت أعلى حتى يسمعهم الآخرون بوضوح، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إجهاد الحلق بشكل غير ضروري، مما يؤدي إلى تهيج الحلق.