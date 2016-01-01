دراسة تكشف عن أطعمة تؤدي إلى انتفاخ المعدة

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صورة الخبر: انتفاخ المعدة
انتفاخ المعدة

يشعر الكثير من الأشخاص بـ انتفاخ المعدة بسبب تناول الأطعمة غير الصحية، ولكن كشفت دراسة حديثة عن نوعان من الأطعمة مضرة بالجهاز الهضمي عليك بالابتعاد.

وأشارت الدراسة أن قد يكون السبب الأول لألم القناة الهضمية هو القمح، الذي يحتوي على بروتين يسمى الغلوتين.

تحتوي العديد من المخبوزات ، بما في ذلك الخبز ، على الغلوتين ؛ هذا يمكن أن يسبب الانتفاخ والغازات وآلام المعدة والإسهال لدى بعض الأشخاص.

أوضحت ميديكال نيوز توداي أن الحساسية للجلوتين تعرف باسم الداء البطني.

كما يوجد الجلوتين أيضًا في المكرونة ، لذلك يجب الابتعاد عن تناولها ايضا.

تشمل بدائل القمح أيضًا ما يلي:

يمكن أن تكون منتجات الألبان من المنتجات الأخرى التي تسبب الغازات، وهذا ينطبق بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.
واللاكتوز هو نوع من السكر في منتجات الألبان ، والأشخاص الذين يعانون من هذه الحساسية الغذائية غير قادرين على تكسير السكر في أجسامهم.

المصدر: ميديكال نيوز توداي

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