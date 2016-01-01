دراسة تكشف عن أطعمة تؤدي إلى انتفاخ المعدة

يشعر الكثير من الأشخاص بـ انتفاخ المعدة بسبب تناول الأطعمة غير الصحية، ولكن كشفت دراسة حديثة عن نوعان من الأطعمة مضرة بالجهاز الهضمي عليك بالابتعاد.
وأشارت الدراسة أن قد يكون السبب الأول لألم القناة الهضمية هو القمح، الذي يحتوي على بروتين يسمى الغلوتين.
تحتوي العديد من المخبوزات ، بما في ذلك الخبز ، على الغلوتين ؛ هذا يمكن أن يسبب الانتفاخ والغازات وآلام المعدة والإسهال لدى بعض الأشخاص.
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