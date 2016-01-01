لقد أصبح الشعر الكيرلى موضة تحاول الكثير من الفتيات إتباعها، خاصة مع ظهور الكثير من المنتجات التى يمكن استخدامها لجعل الشعر أكثرجمالا، وعادة ما تواجه الفتاة ذات الشعر الكيرلى الكثيرمن التحديات، ربما أكثرها تأثيرا هى احتمالية تقصف الشعروتعرضه للجفاف.
ولحل الكثيرمن مشاكل الفتاة ذات الشعر المجعد أو الكيرلى، أكد موقع "function of beauty" أن هناك العديد من الأخطاء التى ترتكبها بعض الفتيات خلال غسل أوتصفيف شعرهن تزيد من الوضع سوءا وهى كالتالى:
- الإفراط فى غسيل الشعر:
يؤدي غسيل الشعر المفرط إلى رطوبة فروة الرأس، وإنتاج الدهون، والغسيل الزائد عن الحد قد يؤثر على الشعر الكيرلى، حيث يفضل الامتناع عن غسله كل يوم، لنسمح للزيوت الطبيعية بالبقاء على فروة الرأس أطول فترة ممكنة، كما أنه إذا تم غسله بالشامبو بشكل متكرر، قد يجف مما يؤدى إلى التلف والتقصف، لذلك ينصح بغسله مرة أو مرتين فى الأسبوع فقط.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على 4 أخطاء تجنبيها عند اختيارك للشعر الكيرلي للحفاظ على مظهره..ما تغسلهوش كتير
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق