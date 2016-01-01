4 أخطاء تجنبيها عند اختيارك للشعر الكيرلي للحفاظ على مظهره..ما تغسلهوش كتير



أخطاء تجنبيها عند اختيارك للشعر الكيرلي أخطاء تجنبيها عند اختيارك للشعر الكيرلي

لقد أصبح الشعر الكيرلى موضة تحاول الكثير من الفتيات إتباعها، خاصة مع ظهور الكثير من المنتجات التى يمكن استخدامها لجعل الشعر أكثرجمالا، وعادة ما تواجه الفتاة ذات الشعر الكيرلى الكثيرمن التحديات، ربما أكثرها تأثيرا هى احتمالية تقصف الشعروتعرضه للجفاف.



ولحل الكثيرمن مشاكل الفتاة ذات الشعر المجعد أو الكيرلى، أكد موقع "function of beauty" أن هناك العديد من الأخطاء التى ترتكبها بعض الفتيات خلال غسل أوتصفيف شعرهن تزيد من الوضع سوءا وهى كالتالى:



- الإفراط فى غسيل الشعر:

يؤدي غسيل الشعر المفرط إلى رطوبة فروة الرأس، وإنتاج الدهون، والغسيل الزائد عن الحد قد يؤثر على الشعر الكيرلى، حيث يفضل الامتناع عن غسله كل يوم، لنسمح للزيوت الطبيعية بالبقاء على فروة الرأس أطول فترة ممكنة، كما أنه إذا تم غسله بالشامبو بشكل متكرر، قد يجف مما يؤدى إلى التلف والتقصف، لذلك ينصح بغسله مرة أو مرتين فى الأسبوع فقط.

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- عدم استخدام بلسم للشعر:إذا كنتِ تريدين الحصول على شعر كيرلى جذاب، لا يجب الاستغناء عن استخدام البلسم، مما سيعزز ترطيب الشعر ويساعد على تغذيته وحمايته.- استخدام منتجات الشعر التى تحتوى على مادة الكبريتات:يجب الحرص على الابتعاد عن المنتجات التى تحتوى على تلك المادة "المسئولة عن وجود رغوة الصابون الكثيفة فى الشامبو"، وتقوم الكبريتات على تجفيف الشعر مما يجعله يتجرد من زيوته الطبيعية.شعر كيرلىشعر كيرلى- عدم حماية الشعر أثناء النوم:تعد هذه الخطوة من الخطوات الأساسية للعناية بالشعر الكيرلى، فالنسيج القطنى يمتص الزيوت الطبيعية أثناء النوم، مما يؤدى إلى جفاف الشعر، لذلك يجب النوم على وسادة حريرية للحفاظ على الشعر الكيرلى.