7 ملابس مناسبة لخريف 2020 لازم تكون فى دولابك.. القميص الجلد أهمها



ملابس مناسبة لخريف 2020 ملابس مناسبة لخريف 2020

على الرغم من أن الوباء تسبب فى إلغاء معظم خطط السفر والحفلات والمناسبات المختلفة للكثير من الأشخاص، إلا أن الكثير من النساء مازلن يبحثن عن كل ما هو جديد فى عالم الموضة لاقتنائه خاصة مع ما يناسب فصل الخريف الحالى، ولهذا أشار تقرير منشور بموقع صحيفة "مترو" البريطانية، إلى بعض قطع الملابس المناسبة لفصل الخريف عام 2020 والتى يمكن الإحتفاظ بها داخل خزانة الملابس.







ملابس مناسبة لفصل الخريف لعام 2020

- بلوزة بياقة كبيرة

تعتبر البلوزة ذات الياقة الكبيرة وذات اللون الأزرق الفاتح من أحدث ملابس الخريف لعام 2020، والتى يمكن ارتداؤها مع سروال أبيض أو أسود، وتساعد المرأة فى الحصول على إطلالة أنيقة عند الذهاب إلى العمل.

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- فستان بأكمام كبيرةيعتبر الفستان ذى الأكمام الكبيرة ليس موضة جديدة لكنه يتوافق مع فصل الخريف، ويمكن ارتداؤه مع حذاء مسطح ومجوهرات ذات لون ذهبى.- قميص جلديعتبر القميص المصنوع من الجلد البيج وبحزام حول الخصر، من الملابس المناسبة لفصل الخريف، ويمكن ارتداؤه فوق تنورة متوسطة الطول.- معطف مبطنويناسب المعطف المبطن ذو اللون الأسود، أجواء فصل الخريف، حيث يساعد فى الحصول على إطلالة أنيقة والشعور بالدفء فى الليالى الباردة.- حذاء تشيلسىيفضل الاحتفاظ داخل الخزانة بحذاء تشيلسى، ذو لون أسود أو كاكى، مع ارتداء سروال جينز، أو فستان خلال فصل الخريف.- بنطلون جينزيعتبر البنطلون الجينز الجديد ذو الفتحة الصغيرة على الجانبين، من الملابس الخريفية التى تتسم بالأناقة خاصة مع ارتداء حذاء ذو نعل سميك.- فستان منسوج "بودى كون"يمكن ارتداء فستان مصنوع من الصوف الدافئ مع حذاء بكعب أو مسطح أو حذاء رياضي، مما يساعد المرأة فى الحصول على إطلالة أنيقة خلال فصل الخريف.