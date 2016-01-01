فضيحة جديدة للإخوان.. فبركة فيديو زفة عروسة بالعياط وإذاعته كمظاهرة

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فضيحة جديدة للإخوان

فى فضيحة جديدة لمسلسل فضائح جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإعلامية، كشفها رواد مواقع التواصل الاجتماعى فبركة الجماعة وأنصارها لفيديو لزفة عروسة فى فرح بقرية أبو نجم التابعة لمدينة العياط بمحافظة الجيزة، وتركيب أصوات هتافات مناهضة للدولة عليه.

وعلى الفور تداول أنصار الجماعة الإرهابية وقنواتها الإعلامية الفيديو وبثته على أنه مظاهرات مناهضة للدولة، وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعى على الفيديو، بالتأكيد على اعتياد الجماعة الإرهابية وأذرعها الإعلامية على مثل هذه الفبركات.

وفضح خالد صلاح، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، مساء أمس السبت، قنوات الإخوان الإرهابية، وعرض كواليس مظاهرات نزلة السمان، والتى انتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة تامر مرسى، فى أحد ستوديوهاتها، وأرسلتها للجزيرة والقنوات الإرهابية التى ابتلعت الطعم وأذاعتها باعتبارها مظاهرات حقيقية.

وقال خالد صلاح، خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الإرهابية، على فضائية "إكسترا نيوز": "قنوات الشرق ومكملين ورصد اللى غطوا مظاهرات نزلة السمان، واحنا الإعلام المصرى بيخبى الحقائق ومبيعرضش المظاهرات".

وسخر خالد صلاح والإعلامى يوسف الحسينى، من الإعلام الإخوانى، قائلًا "إن هذه المظاهرة كلها مزيفة وتم تصويرها فى استوديو، والأساتذة بتوع الإعلام المهنى، وبيقولوا الإعلام المطبلاتى فى مصر، بياخدوا أى بلا أزرق موجود على الإنترنت، احنا فى "اليوم السابع " بعتنالهم مظاهرة قديمة وذاعوها".

المصدر: youm7

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