طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد بإجراء اختبار المنشطات لمنافسه في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، وذلك قبل وبعد أولى المناظرات.
وقال ترامب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سأطالب بشدة بإجراء فحص المنشطات لجو بايدن قبل أو بعد المناظرة ليلة الثلاثاء".
وأضاف: "بطبيعة الحال، سأوافق أنا أيضا على إجراؤه"، مشككا في أن يكون أداء بايدن طبيعيا.
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التعليقات على ترامب يطالب بإجراء اختبار المنشطات لـ بايدن قبل وبعد أولى المناظرات
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