نجحت فرق الانقاذ البرى بالاشتراك مع مسئولى شركة الغاز الطبيعى، فى السيطرة على تسريب غاز طبيعى من مأسورة رئيسية بتقاطع بمكرم عبيد مع شارع عبد الرازق السنهوري بمدينة نصر .
وقد فرضت الشرطة طوقا أمنيا بمحيط منطقة التسريب حتى تم الانتهاء من اصلاح الماسورة دون اى اصابات .
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التعليقات على عاجل.. إنقاذ مدينة نصر من كارثة بعد تسريب غاز من مأسورة رئيسية
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