عاجل.. إنقاذ مدينة نصر من كارثة بعد تسريب غاز من مأسورة رئيسية

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إنقاذ مدينة نصر من كارثة

نجحت فرق الانقاذ البرى بالاشتراك مع مسئولى شركة الغاز الطبيعى، فى السيطرة على تسريب غاز طبيعى من مأسورة رئيسية بتقاطع بمكرم عبيد مع شارع عبد الرازق السنهوري بمدينة نصر .

وقد فرضت الشرطة طوقا أمنيا بمحيط منطقة التسريب حتى تم الانتهاء من اصلاح الماسورة دون اى اصابات .

المصدر: elbalad

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