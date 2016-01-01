قال الدكتور إسلام عنان، خبير الأوبئة، ان أمريكا كلها تتحدث عن حفل حضره 60 شخصا فقط في ولاية ماين (Maine) الامريكية،ونتج عنه إصابة المئات بكورونا.
أوضح أنه قبل الحفل تم قياس درجة الحرارة لهم، وكانوا طبيعيين وجميعهم شباب، مضيفا ان ذلك أعطاهم احساسا زائفا بالامان، وحضروا بدون كمامات ولا تباعد تقريبا.
وأوضح عنان، انه كان يوجد فيهم اشخاص مصابين بدون اعراض ونقلوا العدوى لبعض، وبانتهاء الفرح كل فرد عاد لعمله في اليوم التالي.
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التعليقات على أصاب 270 شخصاً وقتل 9 بفيروس كورونا.. خبير أوبئة يكشف تفاصيل الحفل الكارثة في ولاية ماين
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