أصاب 270 شخصاً وقتل 9 بفيروس كورونا.. خبير أوبئة يكشف تفاصيل الحفل الكارثة في ولاية ماين

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صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، خبير الأوبئة، ان أمريكا كلها تتحدث عن حفل حضره 60 شخصا فقط في ولاية ماين (Maine) الامريكية،ونتج عنه إصابة المئات بكورونا.

أوضح أنه قبل الحفل تم قياس درجة الحرارة لهم، وكانوا طبيعيين وجميعهم شباب، مضيفا ان ذلك أعطاهم احساسا زائفا بالامان، وحضروا بدون كمامات ولا تباعد تقريبا.

وأوضح عنان، انه كان يوجد فيهم اشخاص مصابين بدون اعراض ونقلوا العدوى لبعض، وبانتهاء الفرح كل فرد عاد لعمله في اليوم التالي.

واضاف خبير الأوبئة، ان واحدا منهم نقل العدوى لوالده والذي نقل العدوى لشقيق ثانيعمل في دار لرعاية كبار السن، ومنهم اللي كان يعمل في سجن ونقل العدوى ل72 شخصا هناك.


وأشار إلى ان الحادث نتج عنه 270 مصابا و9 متوفين رغم عدم حضورهم للحفل وحتي الان يتم اكتشاف مصابين على بعد مئات الكيلومترات بسبب الحفل حتي الان.

واكد عنان، ان الفكرة ليست في تقليل عدد الحضور لاي مناسبة، ولكن في اتخاذ الاجراءات الوقائية،و الحادثة تم تسميتها (COVID-19 Superspreader) جعلت الولاية مضطره تتخذ اجراءات مشددة، وذلك ليس اول (Superspreader).

المصدر: elbalad

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