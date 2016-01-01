رعب جديد للعالم.. الكشف عن تهديد نووي كبير

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الكشف عن تهديد نووي كبير

أطلق عضو سابق في البرلمان الأوكراني، تحذيرًا حادًا من رعب نووي قد يضرب أوكرانيا والدول المجاورة في حالة عدم التصدي له بقوة وفي وقتٍ قريب، وفق ما ذكرت شبكة أر تي.

وكشف يفجيني مورايف العضو السابق في برلمان أوكرانيا، إن الوضع في صناعة الطاقة النووية في أوكرانيا يثير مخاوف وقد يؤدي إلى كارثة.

وأكد مورايف ": "لا يخافون منا، على الرغم من أننا نشكل الخطر الكبير... أنتم ترون وتسمعون أن العديد من الخبراء، يقولون إن كارثة تشيرنوبيل يمكن أن تحدث مرة أخرى".

وحذر مورايف بقوة، بقوله "أن صناعة الطاقة النووية في البلاد في "حالة مريعة".

وأضاف أن جميع اللوائح التي تنظم عمل القطاع، باتت قديمة وعفا عليها الزمن منذ فترة طويلة.

وحدثت كارثة التسرب النووي من محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في 26 أبريل 1986، حيث انفجر مفاعل وحدة الطاقة رقم 4، ونتج عنه إطلاق كمية كبيرة من المواد المشعة وحدث تلوث كبير في البيئة، جعل المدينة غير مأهولة حتى الآن، وحولها لمدينة أشباح مرعبة.

المصدر: elbalad

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