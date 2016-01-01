يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على البلاد غدا، الأحد، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يصاحبه شبورة مائيه صباحا، ويكون لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا يصاحبه شبورة مائية صباحا، ويبقى لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
ويبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة على بعض المناطق بشمال الصعيد تكون مثيرة للأتربة.
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التعليقات على الأرصاد: ارتفاع في الحرارة غدا ورياح محملة بالأتربة على الصعيد.. والقاهرة 36 درجة
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