فتح رضا عبدالعال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا النار على إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك السابق بسبب انتقاد الأخير له فى تدريبه لطنطا.
ورفض إبراهيم سعيد الطريقة التى يتعامل بها رضا عبدالعال فى تدريب طنطا ولجوئه إلى الهزار بشكل مكثف، مما قد يتسبب فى تشتيت ذهن اللاعبين داخل أرضية الملعب، ويؤثر على أداء الفريق بشكل سلبي.
وهو الأمر الذى رفضه رضا عبدالعال جملة وتفصيلا، مؤكدا أن إبراهيم سعيد ينتقده لأسباب غير فنية، وأنه غيران منه بسبب عدم توليه تدريب أى ناد فى الفترة الأخيرة.
وأضاف عبدالعال أن إبراهيم سعيد لا يمكنه الحديث عن التركيز داخل الملعب، خاصة أنه كان يلجأ إلى "التسريحات" المتنوعة واهتمامه المبالغ فيه بشعره، مؤكدا أنه يرفض تصريحات إبراهيم سعيد ضده.
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التعليقات على أقسم بالله ما هيدخل معايا استديو تانى .. تفاصيل الخلاف بين رضا عبدالعال وإبراهيم سعيد
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