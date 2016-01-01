أقسم بالله ما هيدخل معايا استديو تانى .. تفاصيل الخلاف بين رضا عبدالعال وإبراهيم سعيد

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صورة الخبر: رضا عبدالعال وإبراهيم سعيد
رضا عبدالعال وإبراهيم سعيد

فتح رضا عبدالعال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا النار على إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك السابق بسبب انتقاد الأخير له فى تدريبه لطنطا.

ورفض إبراهيم سعيد الطريقة التى يتعامل بها رضا عبدالعال فى تدريب طنطا ولجوئه إلى الهزار بشكل مكثف، مما قد يتسبب فى تشتيت ذهن اللاعبين داخل أرضية الملعب، ويؤثر على أداء الفريق بشكل سلبي.

وهو الأمر الذى رفضه رضا عبدالعال جملة وتفصيلا، مؤكدا أن إبراهيم سعيد ينتقده لأسباب غير فنية، وأنه غيران منه بسبب عدم توليه تدريب أى ناد فى الفترة الأخيرة.
وأضاف عبدالعال أن إبراهيم سعيد لا يمكنه الحديث عن التركيز داخل الملعب، خاصة أنه كان يلجأ إلى "التسريحات" المتنوعة واهتمامه المبالغ فيه بشعره، مؤكدا أنه يرفض تصريحات إبراهيم سعيد ضده.

ولم يتوقف رضا عبدالعال عن هذا الحد من هجومه العنيف ضد إبراهيم سعيد مؤكدا إنه لن يظهر معه فى أى برنامج رياضى مرة أخرى قائلا " أقسم بالله لن يجمعنى بيه استديو فى أى برنامج مرة أخرى " .

وانفعل رضا عبدالعال بشدة من طريقة تحدث إبراهيم سعيد عنه فى تجربته فى تدريب طنطا خلال الوقت الحالى ، مؤكدا أن هناك أشخاصا لا يتمنون له الخير، بعكس من يشيد به ويعطيه حقه.

ويرى عبدالعال أنه نجح فى الظهور بفريق طنطا بشكل جيد حتى الآن مشيرا إلى إنه يمتلك فكر تدريبي جيد وسيظهر أكثر خلال الفترة المقبلة مع الفريق الطنطاوى.

المصدر: elbalad

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