فيديوجراف.. تصريحات وزير التربية والتعليم حول العام الدراسي الجديد

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن نظام التعليم الجديد خلال العام الدراسي 2020\2021 والذي يطرأ عليه العديد من المتغيرات التي من شأنها أن تؤدي إلى تطور العملية التعليمية ومحاربة الدروس الخصوصية.
وناقش الدكتور طارق شوقي العديد من القضايا والموضوعات خلال استضافته في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.
ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تصريحات وزير التربية والتعليم من خلال الفيديوجراف التالي.
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