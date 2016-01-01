اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الدعوات إلى المشاركة في مظاهرات احتجاجية خلال الأيام الماضية غرضها "التدمير وليس التغيير".
وقال السيسي، خلال افتتاح لمجمع التكسير الهيدروجيني، إلى أنه لا توجد دولة تقوم على منهج ديني حقيقي أساسه التخريب والعنف.
وأوضح السيسي أن تلك الدعوات والأفعال "مترضيش ربنا "، لافتا إلى أن أصحابها يدعون لتزييف الوعي وتخريب الدول.
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التعليقات على السيسي يعلق على الدعوات للتظاهر في 20 سبتمبر
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