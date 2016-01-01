قال محمود باهى، الناقد الرياضى، إن هناك محاولات مكثفة من جانب النادى الاهلى للاحتفاظ بالمدير الفني للفريق رينيه فايلر خاصة أنه حقق نجاحات في القلعة الحمراء، ولكن فايلر أصبح ذهنه غير مستقر بعد عودة التمارين بعد فترة جائحة كورونا.
وأضاف الناقد الرياضى، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك تسريبات كثيرة فى بعض الصحف السويسرية تؤكد عدم عودة المدرب السويسرى فايلر مرة أخرى للاهلى خاصة وأن لديه بعض العروض.
وتابع أن هناك أحاديث كثيرة ولكن فايلر نفى تلك الشائعات المتداولة بعد رجوعه لمصر، منوهًا بأن قرار تاجيل الدورى لفترة شهرين أثر على حسابات فايلر.
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التعليقات على ناقد رياضي: فايلر يتحجج للرحيل عن الأهلي.. فيديو
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