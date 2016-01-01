ناقد رياضي: فايلر يتحجج للرحيل عن الأهلي.. فيديو

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صورة الخبر: فايلر
فايلر

قال محمود باهى، الناقد الرياضى، إن هناك محاولات مكثفة من جانب النادى الاهلى للاحتفاظ بالمدير الفني للفريق رينيه فايلر خاصة أنه حقق نجاحات في القلعة الحمراء، ولكن فايلر أصبح ذهنه غير مستقر بعد عودة التمارين بعد فترة جائحة كورونا.

وأضاف الناقد الرياضى، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك تسريبات كثيرة فى بعض الصحف السويسرية تؤكد عدم عودة المدرب السويسرى فايلر مرة أخرى للاهلى خاصة وأن لديه بعض العروض.

وتابع أن هناك أحاديث كثيرة ولكن فايلر نفى تلك الشائعات المتداولة بعد رجوعه لمصر، منوهًا بأن قرار تاجيل الدورى لفترة شهرين أثر على حسابات فايلر.

وقال إن العقد الخاص برينيه فايلر مدرب النادى الاهلى ينتهى فى صيف 2020-2021، وأن الصورة بالنسبة لفايلر وتصرفاته تبدو وكأنه يتحجج للرحيل عن النادى الاهلى.

وأشار إلى أن فايلر تعرض لضغوط اسرية من الممكن أن تكون هى التى اثرت على حساباته مما جعل الامور معلقة خاصة بعد موافقته للتجديد للنادى الاهلى قبل سفره الاخير، مضيفًا أن تأجيل مباريات دورى أبطال افريقيا أربك حسابات فايلر مع الاهلى.

ولفت إلى أن ادارة النادى الأهلى تبذل ما بوسعها لإرضاء فايلر، مؤكدًا ان فايلر يعامل معاملة الملوك.

المصدر: elbalad

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