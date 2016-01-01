عثرت الشرطة الأمريكية على غرفة مجهزة أسفل محطة المترو المركزية في ولاية نيو يورك الأمريكية، وجدت بداخلها ما يدل على وجود حياة صاخبة بتلك الغرفة، مما يشير إلى أن هناك أشخاصا يعيشون فيها وأنها ليست مهجورة.
حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الشرطة الأمريكية في نيويورك اكتشفت غرفة تحت مترو الأنفاق بالصدفة بعد أن رصدت حركة غير طبيعية للعمال بعد انتهاء الساعات المقررة لهم في العمل وعدم خروجهم من تحت الأرض لأيام من خلال البوابات التي ترصد دخولهم وخروجهم .
وتتبعت الشرطة خط سير هؤلاء العمال لتحديد مكانهم بعد أن بدأت الشكوك تتزايد يوما بعد يوم، وبالفعل توصلت الشرطة إلى غرفة تحت الأرض بها ثلاجة وتلفاز وطعام وأريكة وكأنها مجهزة للنوم وهناك أشخاص يسكنون بها.
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التعليقات على الشرطة الأمريكية تعثر على مخبأ سري أسفل مترو أنفاق نيويورك
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