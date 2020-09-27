إنفوجرافيك.. توقعات تأثير جائحة كورونا على مؤشرات الاقتصاد العالمية

القاهرة – مباشر: استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، تأثير جائحة فيروس كورونا على مؤشرات الاقتصاد العالمي.
ونشرت الوزارة عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي مجموعة من الإنفوجرافات، تشير إلى توقع انخفاض النمو العالمي بنسبة 4.9 بالمائة، إلى جانب توقع انخفاض تدفقات التحويلات العالمية بنسبة 20 بالمائة والاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 40 بالمائة.
وشملت الانفوجرافات توقع تراجع تجارة البضائع العالمية بنسبة 13-32 بالمائة، وأن خسائر ساعات العمل العالمية المتوقعة في عام 2020 ، تصل إلى ما يعادل فقدان 400 مليون وظيفة.
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