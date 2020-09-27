

أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق الأحد 27 سبتمبر أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق الأحد 27 سبتمبر

واصلت أسعار الأسمنت المحلية حالة الاستقرار، مع بداية التعاملات الأحد 27 سبتمبر 2020.



الأسمنت المسلح



وسجل سعر الأسمنت المسلح 688 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 680 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 693 جنيهات للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 703 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 700 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 690 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 700 جنيهات للطن، وأسمنت مصر بني سويف 750 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 678 جنيهات للطن.

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الأسمنت الأبيضسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.الأسمنت المخلوطوسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 625 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 625 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 633 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 638 جنيهًا للطن.الأسمنت المقاوموسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 728 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 730 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 720 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 730 جنيهًا للطن.الجبسواستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 700 جنيه للطن، بينما سجل جبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وجبس السويس 580 جنيهًا للطن.