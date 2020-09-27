

سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الأحد 27-9-2020 سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الأحد 27-9-2020

تنشر "الدستور" سعر الدولار اليوم عبر هذا التقرير، حيث استقر، اليوم الأحد، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، في تعاملات بداية الأسبوع، ليسجل الدولار 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 27-9-2020

بالتزامن مع تعاملات بداية الأسبوع في البنوك المصرية، في عدد من البنوك المحلية والأجنبية.



ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.



وعالميا كان مؤشر الدولار، الجمعة، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية مرتفعًا في أحدث التعاملات 0.31% إلى 94.601 وفي طريقه لأفضل مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل أبريل.

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وبتسجيله المكاسب لخمسة أيام متتالية مقابل الين الياباني، يكون الدولار قد حقق أفضل أداء أسبوعي، مقابل الين منذ أوائل يونيو؛ حيث انخفض الين اليوم أمام الدولار إلى 105.60.أما محليا فقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس أي 0.5% من 9.25 % إلى 8.75% ومن 10.25% إلى 9.75% ومن 9.75% إلى 9.25% على التوالي.وأضاف البنك المركزي المصري أنه قرر خفض سعر الإئتمان والخصم من 9.75%، إلى 9.25%.أسعار الدولار اليوم فى البنوك المصريةسعر الدولار في البنك المركزي المصري15.70 جنيه للشراء.15.80 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك الأهلي المصري15.70 جنيه للشراء.15.80 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك مصر15.70 جنيه للشراء.15.80 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib15.71 جنيه للشراء.15.81 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك الإسكندرية15.70 جنيه للشراء.15.80 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي15.71 جنيه للشراء.15.81 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك عودة15.71 جنيه للشراء.15.81 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك القاهرة15.70 جنيه للشراء.15.80 جنيه للبيع.