شاهد| فولكس فاجن تزيح الستار عن أكثر سياراتها «الكروس أوفر» تطورًا

آخر الأخبارأخبار السيارات › شاهد| فولكس فاجن تزيح الستار عن أكثر سياراتها «الكروس أوفر» تطورًا

صورة الخبر: شاهد| فولكس فاجن تزيح الستار عن أكثر سياراتها «الكروس أوفر» تطورًا
شاهد| فولكس فاجن تزيح الستار عن أكثر سياراتها «الكروس أوفر» تطورًا

كشفت شركة فولكس فاجن عن مركبتها الجديدة ID.4، التي صنفت من بين أكثر سيارات الكروس أوفر تطورا في الوقت الحالي.

وذكر موقع روسيا اليوم، أن هذه المركبة تأتي بهيكل كروس بطول 4 أمتار و58 سنتيمترا، عرضه 185 سم، وارتفاعه 163 سم، تبلغ المسافة بين محوري العجلات فيه 276 سم، وسعة صندوق الأمتعة الخلفي لديه 543 ليترا.

ومن أكثر ما يمنح هذه السيارة ملامح الحداثة هو التصميم الفريد لواجهتها الأمامية التي حصلت على مصابيح مميزة الشكل يمتد فيما بينها خط مضيء على عرض الواجهة يعمل بتقنيات LED، إضافة إلى العجلات الرياضية الكبيرة التي حصلت على أقراص من الكروم بمقاس 21 إنشا.

أما واجهة القيادة فيها فخلت تماما من الأزرار، حيث استعيض عنها بشاشتين تعملان باللمس، شاشة كبيرة في المنتصف، وأخرى صغيرة ثبتت بطريقة مميزة على محور المقود قبالة السائق.

وستطرح هذه المركبة بنموذجين، نموذج بنظام دفع رباعي فيه محرك كهربائي بعزم 306 أحصنة، ونموذج بنظام دفع خلفي، مزود بمحرك كهربائي بعزم 204 أحصنة، وبطارية تكفيه لقطع مسافة 520 كلم بالشحنة الواحدة.

وسيكون بإمكان النموذج الثاني التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 8.5 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 160 كلم/سا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد| فولكس فاجن تزيح الستار عن أكثر سياراتها «الكروس أوفر» تطورًا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
2316

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager