كشفت شركة فولكس فاجن عن مركبتها الجديدة ID.4، التي صنفت من بين أكثر سيارات الكروس أوفر تطورا في الوقت الحالي.
وذكر موقع روسيا اليوم، أن هذه المركبة تأتي بهيكل كروس بطول 4 أمتار و58 سنتيمترا، عرضه 185 سم، وارتفاعه 163 سم، تبلغ المسافة بين محوري العجلات فيه 276 سم، وسعة صندوق الأمتعة الخلفي لديه 543 ليترا.
ومن أكثر ما يمنح هذه السيارة ملامح الحداثة هو التصميم الفريد لواجهتها الأمامية التي حصلت على مصابيح مميزة الشكل يمتد فيما بينها خط مضيء على عرض الواجهة يعمل بتقنيات LED، إضافة إلى العجلات الرياضية الكبيرة التي حصلت على أقراص من الكروم بمقاس 21 إنشا.
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التعليقات على شاهد| فولكس فاجن تزيح الستار عن أكثر سياراتها «الكروس أوفر» تطورًا
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