هافال بيج دوج تصل للوكلاء الصينيين بهذا السعر

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صورة الخبر: هافال بيج دوج تصل للوكلاء الصينيين بهذا السعر
هافال بيج دوج تصل للوكلاء الصينيين بهذا السعر

المربع نت – تعيش صناعة السيارات الصينية وقتاً مميزاً من حيث جودة تصميمها، حيث تبدو السيارات الصينية أكثر أصالة وجرأة أكثر من أي وقت مضى، ومثال ذلك هي هافال بيج دوج الجديدة.

يُذكر أن بيج دوج هي اس يو في مدمجة بأبعاد 4620/1980/1780 مم، وقاعدة عجلات بطول 2738 مم، ويمزج مظهرها بين الحداثة والكلاسيكية، مع طلاء أبيض أنيق، ومحرك 1.5 لتر تيربو بقوة 169 حصان و285 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة بسبع سرعات ونظام دفع أمامي، وفي وقت لاحق، سيتم إضافة محرك سعة 2 لتر تيربو مع دفع كلي إلى تشكيلة السيارة.

وفي الداخل، تتميز هافات بيج دوج بأجهزة قياس مذهلة، مع شاشة رئيسية وشاشة أخرى فوقها، مما يُعطيها تأثير ثلاثي الأبعاد، كما تأتي بشاشة نظام ترفيهي لمسية مقاس 12.3 بوصة.

وفي الختام، يبدأ سعر السيارة من 119,900 يوان (66,000 ريال) ويصل إلى 142,900 يوان (78,600 ريال).

صورة الخبر: هافال بيج دوج تصل للوكلاء الصينيين بهذا السعر

المصدر: المربع نت

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