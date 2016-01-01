أودي تطرح audi q5 sportback الجديدة موديل 2021

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أودي تطرح audi q5 sportback الجديدة موديل 2021

اعلن عملاق صناعة السيارات اودي عن طرح السيارة اودي audi q5 sportback و التي تنتمي لطرازات السيارات الكروس اوفر الكوبيه و هي تشبة السيارة audi q5 ولكن اكثر جاذبية و فخامة منها .

تأتي السيارة اودي audi q5 sportback بسقف رشيق و واجهة أمامية معدلة و منافذ هواء ومصابيح أمامية حادة و اكثر جاذبية وفوانيس خلفية بتقفنية ال اوليد الجديدة و يوجد بها أربعة أنماط مختلفة يمكن تعديلها علي حسب ذوقك .

لن تأتي السيارة اودي audi q5 sportback بنسخة هايبرد و لكن ستتوفر بإصدارات عادية وS و ستأتي بمحرك أربعة اسطوانات وست أسطوانات .

تأتي اودي audi q5 sportback بمحرك 2000 سي سي تيربو بقوة 261 و370 نيوتن متر و ستحصل اودي audi q5 sportback طراز s على محرك V6 سعة 3000 سي سي تيربو بقوة 349 حصان و عزم دوران 500 نيوتن متر .
ستأتي اودي audi q5 sportback بخيارات تعليق مختلفة و نظام تعليق قياسي صلب، وخيارات متعددة قابلة للتعديل اهمها نظام تعليق هوائي جديد يُمكنه رفع وخفض السيارة حتى 6 سنتيمتر لتخطي التضاريس الصعبة .

تتميز اودي audi q5 sportback بمقصورة محدثة بشاشة تاتش جديدة قياس 10.1 انش و مع أجهزة قياس رقمية اختيارية Virtual Cockpit التي يطرحها العملاق الالماني و تدعم آبل كاربلاي وايرلس.

تأتي اودي audi q5 sportback بزخارف خشبية وإضاءة داخلية تُعطي السيارة فخامة اكثر و من المعروف ان السيارة اودي audi q5 sportback خسرت مساحة من المقاعد الخلفية بسبب السقف الجديد المنحدر و لكن ولم تحدد أودي مقدار المساحة التي خسرتها الخلفيه .

توقع خبراء السيارات أن تصبح اودي audi q5 sportback أغلى من الموديل السابق الذي يبدأ من 43,300 دولار و ستأتي بمتوسط سعر 50.000 دولار اي ما يعادل 788.000 جنيه مصري دون جمارك .

المصدر: الصباح العربى

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