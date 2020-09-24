

طفلة تعيش على الخبز والبطاطس فقط لمدة عشر سنوات "خايفة من الأكل" طفلة تعيش على الخبز والبطاطس فقط لمدة عشر سنوات "خايفة من الأكل"

خوف غير عادي من الطعام لازم طفلة لم تتعدى العشر سنوات، لتصبح حياتها قائمة على تناول الخبز والبطاطس فقط.



ظلت الطفلة مارتا ديفيز تأكل طعام الأطفال حتى سن السنة والنصف إلا أنها أصيبت بمرض نفسي غريب سبب لها خوفا من الطعام.



وبحسب والدتها، كانت "مارتا" تصرخ وترفض تناول الطعام تماما حتى ساءت حالتها وبات نظامها الغذائي يعتمد فقط على الخبز المحمص ورقائق البطاطس.

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وأضافت والدة "مارتا" "كانت تأكل قطعتي خبز محمصتين مع الزبدة في وجبة الفطور وثلاثة في العشاء. كانت تأكل نوعا واحدا من الخبز طيلة هذه الفترة"، وفقا لـ"سبوتنيك"وقررت أسرتها عرضها على معالج بالتنويم المغناطيسي، وبالفعل عقب الجلسة الأولى تناولت مارتا قطعة بيتزا ثم بدأت تأكل الخضروات والفواكه، وعقب أسابيع تذوقت ما يقارب من 50 طبقا ومأكولات أخرى.ويذكر أن حدثت من قبل حالة مماثلة، حيث ظلت فتاة تعيش على الأرز والفلف فقط ولكن بإرادتها بهدف توفير وجبات الطعام لشقيقها إلى أن فارقت الحياة.في سن الرابعة فقدت "وو هوايان" وشقيقها والديهم، لتتولى جدتهم وعمهم وخالتهم رعايتهم وتوفير 300 يوان شهريا بمقاطعة "قويتشو"، والتي تعد واحدة من أفقر المقاطعات الصينية، وكانت النقود تذهب على الفواتير الطبية للأخ الأصغر بسبب معاناته من مشكلة بالصحة العقلية، وفقا لموقع "بي بي سي" البريطاني.اضطرت "وو" البالغة من العمر 24 عاما، لتناول الأرز والفلفل الحار لمدة 5 سنوات أنفقت فيهم 2 يوان أي ما يعادل "30 سنت" أمريكي يوميا، ما أدى لإصابتها بضعف شديد وسوء تغذية وبلغ وزنها 20 كيلوجراما فقط، كما فقدت 50% من شعرها وحواجبها.وفي أكتوبر العام الماضي أصيبت "وو" الطالبة الجامعية، بمشاكل في التنفس ما أدى لدخولها للمستشفى، وفي أثناء ذلك تبرع أساتذتها وزملائها بالإضافة لعدد من الأشخاص لمساعدتها وشقيقها وجمعا 30 ألف يوان، إلا أن شقيقها صدم الجميع بوفاتها يوم الاثنين الماضي بعد إصابتها بمشكلات في القلب والكلى بسبب تناول كميات قليلة من الطعام.