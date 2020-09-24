حظك اليوم.. توقعات الأبراج الأحد 27 سبتمبر 2020
لابد أن تتعلم الاعتدال. الوسطية لا تسمح لأفكارك بأن تعوقك للوصول إلى هدفك. تبسط فى المصاريف إذا قررت السفر.
الثور : 21/4 إلى 20/5
إذا عبرت عن مشاعرك لشريكك سوف تختصر مساحات كبيرة. تشعر بأنكما روح واحدة ربما هناك تحدى مادى يحتاج للتفكير.
الجوزاء: 21/5 إلى 20/6
ربما عليك أن تتحاشى أن تكون تابعاً أو متبوعا. كن نفسك وصادقاً مع قلبك وفكرك.
السرطان: 21/6 إلى 20/7
اهتم بالمهم فقط اليوم وفكر فى سياسة «لكى تأخذ لابد أن تعطى» فرص عمل متاحة. عليك أن تهدأ وتسترخى مساءً.
الأسد: 21/7 إلى 20/8
لديك قدرة على التعليم والشرح، حتى إنك تساعد وتعلم الكثير حولك. راقب أحاسيسك حتى لا تقع مع الشخص غير المناسب.
العذراء: 21/8 إلى 20/9
قد تشعر بأن الحياة أحياناً تأتى بغير المتوقع. ربما تشعر بمشاعر وأحاسيس كثيرة تجاه من تراهم.
الميزان : 21/9 إلى 20/10
توترك يزيد من تشتتك ويبعدك عن هدفك. ربما تفكر فى أحد. اليوم إجازة أو الابتعاد عن مكان توترك.
العقرب: 21/10 إلى 20/11
ربما عليك أن تراجع أسلوب إنفاقك للمال وتعيد النظر فى ميزانية الحياة. لابد من التنازل قليلاً عن الرفاهية المبالغ فيها.
القوس: 21/11 إلى 20/12
تبدو مزدحما جداً، وهناك مطالب من كل من حولك وأعباء كثيرة. لابد أن تحتفظ بهدوئك واتزانك وسوف تنجح .
الجدى: 21/12 إلى 20/1
تحتاج إلى طاقة كبيرة حتى تنتهى من جدول أعمالك. ربما تأتى لذهنك أمور من الماضى وتعيش نفس الأحداث.
الدلو: 21/1 إلى 20/2
استمع للمقربين إليك واحترم إحساسك وحدسك. ربما تجد الحل من صغار العائلة سناً. لا تخجل من الاستشارة .
الحوت: 21/2 إلى 20/3
عليك أن تبدأ فى العمل وتترك الكلام، خاصة أن لديك حماسا وهمة يساعدانك على الإنجاز. ربما تبدأ بعمل جديد
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