

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الأحد 27 سبتمبر 2020 حظك اليوم.. توقعات الأبراج الأحد 27 سبتمبر 2020

لابد أن تتعلم الاعتدال. الوسطية لا تسمح لأفكارك بأن تعوقك للوصول إلى هدفك. تبسط فى المصاريف إذا قررت السفر.



الثور : 21/4 إلى 20/5



إذا عبرت عن مشاعرك لشريكك سوف تختصر مساحات كبيرة. تشعر بأنكما روح واحدة ربما هناك تحدى مادى يحتاج للتفكير.

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الجوزاء: 21/5 إلى 20/6ربما عليك أن تتحاشى أن تكون تابعاً أو متبوعا. كن نفسك وصادقاً مع قلبك وفكرك.السرطان: 21/6 إلى 20/7اهتم بالمهم فقط اليوم وفكر فى سياسة «لكى تأخذ لابد أن تعطى» فرص عمل متاحة. عليك أن تهدأ وتسترخى مساءً.الأسد: 21/7 إلى 20/8لديك قدرة على التعليم والشرح، حتى إنك تساعد وتعلم الكثير حولك. راقب أحاسيسك حتى لا تقع مع الشخص غير المناسب.العذراء: 21/8 إلى 20/9قد تشعر بأن الحياة أحياناً تأتى بغير المتوقع. ربما تشعر بمشاعر وأحاسيس كثيرة تجاه من تراهم.الميزان : 21/9 إلى 20/10توترك يزيد من تشتتك ويبعدك عن هدفك. ربما تفكر فى أحد. اليوم إجازة أو الابتعاد عن مكان توترك.العقرب: 21/10 إلى 20/11ربما عليك أن تراجع أسلوب إنفاقك للمال وتعيد النظر فى ميزانية الحياة. لابد من التنازل قليلاً عن الرفاهية المبالغ فيها.القوس: 21/11 إلى 20/12تبدو مزدحما جداً، وهناك مطالب من كل من حولك وأعباء كثيرة. لابد أن تحتفظ بهدوئك واتزانك وسوف تنجح .الجدى: 21/12 إلى 20/1تحتاج إلى طاقة كبيرة حتى تنتهى من جدول أعمالك. ربما تأتى لذهنك أمور من الماضى وتعيش نفس الأحداث.الدلو: 21/1 إلى 20/2استمع للمقربين إليك واحترم إحساسك وحدسك. ربما تجد الحل من صغار العائلة سناً. لا تخجل من الاستشارة .الحوت: 21/2 إلى 20/3عليك أن تبدأ فى العمل وتترك الكلام، خاصة أن لديك حماسا وهمة يساعدانك على الإنجاز. ربما تبدأ بعمل جديد